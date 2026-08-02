Tecno presenta un prototipo de teléfono con pantalla sin bordes

La empresa asiática Tecno exhibirá en la feria IFA 2026 un concepto de celular que elimina los márgenes negros del frente.

Tecno lanzó una bomba que nadie esperaba y anticipó el lanzamiento del prototipo Tecno Next-Gen Bezelless. Este teléfono es un modelo conceptual que elimina por completo los bordes negros laterales entre el panel de visualización y la estructura metálica del chasis.

Eliminación de bordes y avance en la pantalla del teléfono El desarrollo técnico de la firma asiática apunta a suprimir los márgenes de visión que conservan los celulares actuales. La empresa mostrará la unidad durante el evento IFA 2026 Showstoppers ante la prensa internacional. Esta propuesta de ingeniería elimina la brecha entre la superficie táctil y el marco exterior, logrando una continuidad directa en el frente del teléfono.

La búsqueda de un panel frontal despejado requirió adaptar los componentes internos del dispositivo bajo el vidrio. La compañía Tecno busca posicionar este desarrollo como la base de sus próximos lanzamientos comerciales en el mercado global. La eliminación de los bordes permite aprovechar todo el tamaño del frente para la reproducción de videos y juegos.

El prototipo de Tecno busca eliminar los bordes negros entre el panel de visualización y el marco. Tecno - Weibo La innovación tecnológica en los modelos de gama alta La carrera por reducir los márgenes representa una tendencia constante entre los fabricantes de celulares en los últimos años. Las marcas que compiten en el segmento de gama alta dedican recursos de investigación para ocultar sensores, cámaras frontales y conexiones bajo la pantalla. El prototipo que mostrará la firma Tecno busca resolver la integración estética sin sacrificar la resistencia estructural de los componentes.