Los tres teléfonos de gama baja de ZTE que no debes comprar y las razones técnicas

La oferta de celulares económicos de ZTE tiene precios tentadores en comercio electrónico, pero oculta limitaciones que comprometen la experiencia diaria.

El mercado de celulares económicos en Argentina ofrece múltiples opciones para presupuestos acotados en plataformas como Mercado Libre, pero la diferencia de valor suele reflejarse en recortes técnicos marcados. Tras analizar el catálogo comercial reciente, la compra de ciertos teléfonos de la firma asiática no resulta recomendable por las limitaciones que presentan en su hardware de base. A continuación, repasamos tres modelos de gama baja de la marca ZTE que conviene evitar y los motivos de peso para descartarlos.

ZTE Blade A56 Pro: un valor de $229.999 que no compensa el rendimiento El primer dispositivo a evitar es el ZTE Blade A56 Pro, un equipo que se comercializa a un precio de $229.999 en publicaciones con descuento dentro de la plataforma. Aunque la marca promociona una ampliación virtual mediante software para alcanzar los 12 gigabytes sobre una base física de 4 gigabytes de RAM y 128 gigabytes de almacenamiento, el rendimiento real del procesador básico de ocho núcleos no logra sostener la fluidez al alternar entre varias aplicaciones avanzadas al mismo tiempo.

Los teléfonos de gama baja con precios reducidos suelen sufrir problemas de rendimiento en multitarea. ZTE Las limitaciones en el chip provocan lentitud al abrir navegadores pesados o reproducir video en alta definición de forma continua. Asimismo, el sistema de cámaras entrega imágenes con ruido evidente en interiores y los tiempos de carga de la batería resultan extensos para el estándar actual del mercado, convirtiendo a este modelo de ZTE en una alternativa poco eficiente para el uso intensivo cotidiano.

ZTE Blade V80 Max: $288.089 por una pantalla que desborda al hardware El segundo modelo que no compraría es el ZTE Blade V80 Max, publicado con valores que van desde los $281.347 hasta los $288.089 según la tienda del vendedor. Si bien este teléfono intenta destacar con una pantalla de 6,9 pulgadas y 256 gigabytes de almacenamiento interno, conserva una base de memoria RAM física de solo 4 gigabytes que frena el potencial general del panel grande. Mover pantallas de gran tamaño requiere un esfuerzo mayor de la tarjeta gráfica integrada, lo que deriva en caídas de cuadros y demoras en la respuesta táctil.

ZTE Blade V80 Max. ZTE A esto se suma la presencia de una capa de personalización pesada sobre el sistema operativo, la cual consume recursos del sistema de forma constante. La presencia de la tecnología NFC no alcanza para compensar la falta de fluidez en las animaciones de la interfaz y la poca claridad en el calendario de actualizaciones de software para la línea ZTE Blade.