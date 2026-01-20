Tres teléfonos ZTE que puedes comprar por menos de $300.000

Analizamos tres modelos de teléfonos ZTE que ofrecen 256 GB de espacio y buen rendimiento sin superar el presupuesto de los 300 mil pesos argentinos.

El mercado local ofrece varias opciones para renovar tu teléfono sin fundirte. Los celulares ZTE se ganaron un lugar entre los usuarios que buscan mucha memoria y buen precio en un gama de entrada. En esta nota analizamos tres modelos que no superan los 300 mil pesos y vienen con 256 GB de espacio interno.

ZTE Blade A75 5G con alta velocidad ZTE Blade A75 5G El modelo A75 de los celulares ZTE es una de las opciones más accesibles para usar redes 5G en el país. ZTE El ZTE Blade A75 5G es, posiblemente, una de las opciones más equilibradas si buscás velocidad de conexión. Con un precio de $199.999, este equipo permite entrar al mundo del 5G sin tener que pagar una fortuna. Viene en un color "Mint" (verde agua) que le da un toque moderno y diferente a lo que solemos ver en la calle.

En cuanto a las especificaciones, este gama de entrada cuenta con 4 GB de memoria RAM y los ya mencionados 256 GB para guardar archivos. Esta capacidad es ideal para los que graban muchos videos o bajan aplicaciones pesadas. El procesador responde bien para las tareas comunes y la pantalla tiene una buena representación de colores. Es un teléfono que no da vueltas: ofrece lo que necesitás para navegar rápido si tenés cobertura de la nueva red.

ZTE Blade V60 Smart: el modelo para no gastar de más ZTE V60 Smart El ZTE Blade V60 en su versión Smart ofrece un gran equilibrio entre precio bajo y almacenamiento masivo. ZTE Si lo que buscás es cuidar el bolsillo al máximo, el ZTE Blade V60 Smart es la alternativa más económica de este grupo. Se consigue por $189.999 y mantiene la generosa cifra de 256 GB de almacenamiento. Aunque su precio es bajo, no resigna el espacio, algo que se agradece mucho porque hoy en día las aplicaciones de mensajería se comen la memoria en un abrir y cerrar de ojos.

ESte ZTE Tiene 4 GB de RAM y un acabado en color negro que es bien sobrio. Es un equipo pensado para el día a día: redes sociales, correos y algún que otro juego liviano. La batería suele durar toda la jornada sin problemas, lo que lo vuelve una gran herramienta para quienes pasan mucho tiempo fuera de casa. Si no necesitás funciones de lujo y querés algo que funcione, este modelo cumple de sobra.