Xiaomi, Oppo, Huawei ¿Conviene traer un teléfono chino de afuera?

Comprar un teléfono chino por importación permite tener lo último en tecnología, pero los riesgos de software y aduana pueden arruinar la experiencia.

Traer un teléfono desde China por cuenta propia es una tentación para los fanáticos de la tecnología que buscan cámaras potentes y hardware de punta a buen precio. Sin embargo, antes de comprar en sitios extranjeros, es clave entender que un teléfono chino (Xiaomi, Huawei, Oppo o Vivo) puede traer problemas de conectividad y software difíciles de solucionar.

Diferencias entre modelos globales y versiones de China Importar no es solo elegir el color y pagar. Hay una diferencia abismal entre la versión global y la que se vende solo en Asia. El modelo pensado para el mercado de China viene con el sistema en su idioma original y, aunque le pongas inglés, siempre quedan menús sin traducir. Además, los servicios de Google como Gemini o Android Auto muchas veces no funcionan o dan error en estas versiones.

Xiaomi 17 Pro Max - Interna 1 Xiaomi 17 Pro Max: el teléfono no cuenta con un versión global aún. Xiaomi Otro tema es la conectividad. Las bandas de red varían según el país. Un teléfono que vuela en Beijing puede andar a paso de tortuga acá si no soporta las bandas LTE o 5G locales. "Sin bandas LTE o 5G puede significar un servicio irregular", advierte un reporte del sitio Wired.

Antes de efectuar la compra, chequeá siempre la compatibilidad en sitios especializados para no clavarte con un equipo que solo sirva para navegar con Wi-Fi.

Aduana, garantía y el ecosistema de la tecnología móvil Los costos ocultos son otro tema para tener en cuenta. Aunque los teléfonos suelen estar libres de algunos aranceles, la Aduana puede retener el paquete y cobrar tasas que no tenías en los planes. A veces el correo te cobra un cargo extra por el trámite que termina saliendo más caro que el impuesto mismo. Esto pasa mucho con los envíos que no tienen los papeles en regla desde el origen.