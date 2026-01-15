Xiaomi, Oppo, Huawei ¿Conviene traer un teléfono chino de afuera?
Comprar un teléfono chino por importación permite tener lo último en tecnología, pero los riesgos de software y aduana pueden arruinar la experiencia.
Traer un teléfono desde China por cuenta propia es una tentación para los fanáticos de la tecnología que buscan cámaras potentes y hardware de punta a buen precio. Sin embargo, antes de comprar en sitios extranjeros, es clave entender que un teléfono chino (Xiaomi, Huawei, Oppo o Vivo) puede traer problemas de conectividad y software difíciles de solucionar.
Diferencias entre modelos globales y versiones de China
Importar no es solo elegir el color y pagar. Hay una diferencia abismal entre la versión global y la que se vende solo en Asia. El modelo pensado para el mercado de China viene con el sistema en su idioma original y, aunque le pongas inglés, siempre quedan menús sin traducir. Además, los servicios de Google como Gemini o Android Auto muchas veces no funcionan o dan error en estas versiones.
Otro tema es la conectividad. Las bandas de red varían según el país. Un teléfono que vuela en Beijing puede andar a paso de tortuga acá si no soporta las bandas LTE o 5G locales. "Sin bandas LTE o 5G puede significar un servicio irregular", advierte un reporte del sitio Wired.
Antes de efectuar la compra, chequeá siempre la compatibilidad en sitios especializados para no clavarte con un equipo que solo sirva para navegar con Wi-Fi.
Aduana, garantía y el ecosistema de la tecnología móvil
Los costos ocultos son otro tema para tener en cuenta. Aunque los teléfonos suelen estar libres de algunos aranceles, la Aduana puede retener el paquete y cobrar tasas que no tenías en los planes. A veces el correo te cobra un cargo extra por el trámite que termina saliendo más caro que el impuesto mismo. Esto pasa mucho con los envíos que no tienen los papeles en regla desde el origen.
En cuanto al software, marcas como Xiaomi usan su propio sistema HyperOS sobre Android, pero Huawei ya se cortó sola con HarmonyOS. Si comprás un Huawei nuevo, olvidate de las apps de Android; ellos tienen su propia tienda. Por otro lado, el tema de las actualizaciones es una lotería. Las marcas chinas mejoraron mucho, pero los parches de seguridad pueden tardar meses en llegar a las versiones que traés por afuera de las tiendas oficiales.
Si vas a comprar, hacelo en sitios con buena reputación y evitá los vendedores dudosos. Traer un equipo de afuera es una movida para usuarios con paciencia y algo de conocimiento técnico. No es para cualquiera, pero si sale bien, tenés una máquina increíble en el bolsillo por menos plata. Solo recordá que la garantía suele ser de un año y reclamar desde acá es casi imposible.