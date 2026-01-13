Los 3 mejores teléfonos de Xiaomi que puedes comprar este 2026

La marca china pisa fuerte en el mercado local con opciones para todos los bolsillos. Encontrar buenos teléfonos Xiaomi se volvió una tarea sencilla gracias a la variedad de modelos que ofrecen un equilibrio justo entre el precio y las prestaciones técnicas que traen para el usuario.

Para quienes buscan algo funcional sin gastar una fortuna, el POCO M7 de Xiaomi es la opción que manda. Se consigue en Mercado Libre por unos $339.000 , un valor que lo vuelve muy accesible para estudiantes o personas que solo necesitan usar redes sociales y tener una batería que dure todo el día. Es un teléfono sencillo, pero que cumple con lo básico sin ponerse lento al abrir aplicaciones de mensajería o mapas.

La clave de este aparato es que no mezquina en componentes esenciales. El POCO M7 trae una pantalla con buena tasa de refresco, algo que antes era impensado para un modelo tan económico. Los datos de las tiendas online confirman que es uno de los más buscados por quienes quieren un segundo teléfono o el primer equipo para los más chicos de la casa. Ofrece una experiencia fluida que no te deja a pie en medio de la jornada.

Dando un paso más hacia el centro del catálogo, aparece el Redmi Note 14 Pro que es el equilibrio puro. Con un precio de $570.000 en el mercado local, se ubica en un segmento donde la competencia es feroz. Ofrece una pantalla de alta resolución y una velocidad de respuesta que permite trabajar con varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Es el modelo preferido de los argentinos porque ofrece una experiencia muy cercana a los teléfonos más caros pero a un precio mucho más razonable.

La durabilidad de esta línea mejoró mucho en los últimos años. Ya no son esos equipos que se recalientan por cualquier cosa; ahora la optimización del sistema permite que el rendimiento se mantenga estable por mucho tiempo. Según los reportes técnicos, la gestión de la energía es uno de sus puntos más fuertes, permitiendo llegar al final del día con carga de sobra incluso si le das un uso intenso con juegos o videos.

Xiaomi 14T: fotografía de gama alta con sensor profesional

Para los que quieren lo mejor de lo mejor, el Xiaomi 14T es el modelo que hay que mirar. Con un precio de $1.250.000 en Mercado Libre, este bicho raro se destaca por tener una de las mejores cámaras del año. La óptica permite sacar fotos con un detalle que asombra, incluso cuando hay muy poca luz en el ambiente. Es una herramienta ideal para quienes trabajan con contenido digital o simplemente disfrutan de la fotografía de alta calidad en el bolsillo.

image Xiaomi 14T. Xiaomi

Este equipo no solo tiene un sensor de imagen potente. Su procesador permite que todas las herramientas vuelen y que la edición de video sea muy suave. Es una inversión importante, pero los resultados saltan a la vista apenas tomás la primera foto. En un mercado tecnológico donde los celulares de punta pasan con facilidad los dos millones de pesos, el Xiaomi 14T se planta como una alternativa para usuarios exigentes que saben lo que quieren.

El ecosistema de Xiaomi demuestra que saben lo que el público busca en este 2026. Ya sea que necesites un teléfono barato para salir del paso o una máquina de fotos profesional, hay un modelo esperándote. El balance es claro: la marca sigue ganando terreno porque entiende que el usuario valora que el equipo rinda por cada peso que cuesta.