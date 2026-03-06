Xiaomi HyperOS 3 llega a nuevos dispositivos para actualizarse

La compañía liberó la versión estable para modelos clásicos y tablets de Xiaomi. Cuándo llegará la actualización de HyperOS 3 a los usuarios globales.

El cronograma de actualizaciones de Xiaomi asegura que los dispositivos Redmi y POCO mantengan su seguridad por varios años.

Xiaomi pisa el acelerador para terminar con el despliegue de su nuevo sistema operativo en su mercado local. El lanzamiento de HyperOS 3 ya es una realidad para 20 equipos adicionales, incluyendo teléfonos de alta gama de 2021, tablets y hasta televisores inteligentes que ahora ganan funciones de inteligencia artificial.

La noticia se confirmó mediante NotebookCheck, lo que marca el cierre de la fase de distribución en China que inició en octubre pasado. Esta actualización busca darle fluidez a teléfonos que ya tienen un par de años, mejorando la velocidad de apertura de las aplicaciones y sumando herramientas de edición de imágenes que antes eran exclusivas de los lanzamientos más recientes.

Te puede interesar HyperOS 3: los teléfonos de Xiaomi que se actualizan en febrero

Xiaomi HyperOS 3 El sistema HyperOS 3 busca optimizar el rendimiento de los terminales de gama media. Imagen generada con IA Los modelos de Redmi y Xiaomi que reciben la versión estable En esta última tanda aparecen equipos que fueron muy vendidos, como la serie Xiaomi 12 y 12S. También se sumaron dispositivos de la familia Redmi, entre los que destacan el Redmi Note 15R, el Note 12 Turbo y las tablets Redmi Pad Pro en sus versiones con y sin 5G. La lista completa incluye modelos como el Xiaomi MIX Fold 2 y el Redmi K50 Ultimate Edition, asegurando que gran parte del catálogo actual ya corra con el software más moderno.

Un punto a tener en cuenta es que, para estos modelos más viejos de Xiaomi, el sistema se basa en Android 15 y no en la versión 16 que traen los teléfonos de punta. Sin embargo, la experiencia de uso es casi la misma. Los usuarios van a notar cambios visuales claros, como los nuevos estilos de pantalla de bloqueo y la "Hyper Island", una función que muestra notificaciones de forma dinámica en la parte superior, muy parecido a lo que hace el iPhone.

Calendario para el despliegue de teléfonos globales Así se ve la nueva versión de HyperOS 3 Global Así se ve la nueva versión de HyperOS 3 Global Mientras que en China el trabajo ya está casi terminado, para el resto del mundo la espera por HyperOS 3 va a durar un poco más. Se espera que la distribución internacional de la actualización se extienda durante todo el mes de marzo. Esto significa que los usuarios de Argentina y otros países deberían recibir el aviso de descarga en las próximas semanas, siempre de forma escalonada para evitar saturar los servidores.