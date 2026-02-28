Xiaomi corrige fallas en HyperOS y prepara parches clave

Tras el receso por el Año Nuevo chino, Xiaomi confirmó que su equipo de software ya trabaja en la corrección de varios errores detectados en HyperOS . Las fallas impactan en funciones como la carga inteligente de batería, los fondos dinámicos con IA y ciertas animaciones de la interfaz.

Según el sitio especializado Xiaomi Time , los desarrolladores priorizan tres problemas reportados por usuarios en las últimas semanas. Las correcciones llegarán en próximas versiones de prueba y, luego, en actualizaciones estables del sistema.

El sistema HyperOS 3 busca optimizar el rendimiento de los terminales de gama media.

Uno de los fallos más comentados es el de la carga inteligente (Bug ID: 612816290). Esta función está diseñada para optimizar la salud de la batería y limitar la carga al 80% en determinados escenarios. Sin embargo, algunos usuarios informaron que el sistema no activaba la restricción o directamente no funcionaba como debía.

El equipo técnico indicó que ya trabaja en un parche para restablecer el comportamiento esperado. La carga inteligente es una herramienta clave en la gestión energética de los dispositivos y su mal funcionamiento genera preocupación entre quienes buscan extender la vida útil del teléfono.

Otro error afecta a los fondos dinámicos con inteligencia artificial (Bug ID: 801915326). Esta característica permite aplicar wallpapers generados o adaptados mediante IA. En ciertos equipos, la función dejó de estar disponible o no permite activar los fondos correctamente.

HyperOS 3 y ajustes en la experiencia visual

El tercer problema en revisión corresponde a fallos en la animación del panel de notificaciones (Bug ID: 801924907). Algunos usuarios detectaron tirones o transiciones poco fluidas al desplegar la cortina superior y expandir avisos. El equipo de interfaz ya ajusta esa animación para mejorar la experiencia general.

Xiaomi HyperOS: los bugs y fallos en el sistema operativo

Las soluciones se desplegarán primero en el programa Mi Pilot, que funciona como canal de prueba, y luego en versiones estables. La compañía no detalló fechas exactas, pero señaló que el trabajo ya está en marcha tras el regreso del equipo de desarrollo.

Aunque estos errores corresponden a versiones actuales del sistema, la atención también está puesta en el futuro de la plataforma. Xiaomi avanza con el desarrollo de HyperOS 3, que promete integrar más funciones de inteligencia artificial y ajustes en rendimiento.

HyperOS reemplazó progresivamente a MIUI como capa principal en los dispositivos de la marca. El objetivo es ofrecer mayor integración entre teléfonos, tablets y otros productos del ecosistema Xiaomi. Sin embargo, la transición implica ajustes constantes y la corrección de fallas detectadas en el uso cotidiano.

Por ahora, la empresa recomienda mantener los equipos actualizados y participar en los canales oficiales de prueba para reportar errores. Las próximas semanas serán clave para verificar si los parches solucionan los problemas y estabilizan la experiencia en HyperOS.