Xiaomi 17 Pro Max vs Xiaomi 17 Ultra: ¿Cuál es el mejor de la gama alta de 2026?

Xiaomi lanzó sus dos cartas más fuertes para este año. El Xiaomi 17 Pro Max y el Xiaomi 17 Ultra se presentan como lo mejor de la gama alta de la marca, con pantallas de 6,9 pulgadas y el procesador más potente de Qualcomm hasta la fecha.

El Xiaomi 17 Pro Max se posiciona como el ganador en puntaje general con 95 puntos frente a los 91 de su hermano mayor. Este equipo destaca por un diseño más fino y liviano, sumando una batería de mayor capacidad que marca una diferencia clara en el uso diario de cualquier usuario.

Este modelo sorprende porque, a pesar de tener una batería gigante de 7500 mAh, es más delgado que el Ultra. Con apenas 8 mm de grosor y un peso de 219 g, es un celu mucho más cómodo de llevar en el bolsillo. Además, la velocidad de carga por cable llega a los 100W, superando los 90W que ofrece el modelo Ultra.

Un punto a favor para el Pro Max es su pantalla secundaria en el panel trasero. Esta función resulta muy útil para sacarse selfies con la cámara principal o para ver notificaciones rápido sin dar vuelta el equipo. En cuanto a la resistencia, cuenta con certificación IP68, lo que lo hace impermeable frente a accidentes con agua.

Si buscás la máxima potencia para jugar o editar, el Xiaomi 17 Ultra pica en punta. Aunque ambos comparten el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 y 16 GB de RAM, el modelo Ultra de Xiaomi rinde mejor. En los tests de AnTuTu , el Ultra logra 3.963.774 puntos, superando los 3.749.435 del Pro Max.

En el apartado fotográfico, el Xiaomi 17 Ultra saca una luz de ventaja. Su objetivo tiene un alcance de 5x contra los 4.3x del modelo Xiaomi 17 Pro Max. Además, la grabación de video en la cámara principal es más fluida, ya que permite capturar en resolución 4320p a 60 fps, mientras que el otro modelo se queda en 30 fps. Para los que viven bajo condiciones extremas, el Ultra viene con certificación IP69, un nivel de protección superior contra el ingreso de polvo y agua a alta presión.

Xiaomi 17 Ultra - Interna 1 El Xiaomi 17 Ultra se posiciona como una herramienta para expertos en fotografía con su nuevo sistema de lentes. Shutterstock

¿Quién es el ganador?

Si bien el Xiaomi 17 Ultra es un fierro para el rendimiento puro y la protección extrema , el ganador de esta pelea técnica es el Xiaomi 17 Pro Max. Este equipo se lleva los laureles por ser más liviano y finito, sumando una pantalla secundaria que te facilita la vida para las selfies con la cámara principal. Además, te ofrece una batería de 7500 mAh que dura más y carga con mayor velocidad que la de su hermano mayor. Si buscás un equilibrio entre estética, comodidad y autonomía para el uso diario, el modelo Pro Max es la opción que más rinde por cada peso que ponés