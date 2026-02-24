El Xiaomi Redmi 15 más barato que nunca: especificaciones y costo para traerlo a Argentina por Amazon
El nuevo Xiaomi Redmi 15 5G ya está disponible en Amazon. Conocé las funciones de este equipo y los costos de envío para recibirlo en tu casa.
El catálogo de Xiaomi se renovó con la llegada del Redmi 15, un equipo que ya figura para la compra directa en Amazon. Este modelo busca captar al usuario que necesita una pantalla gigante y buena memoria por un precio equilibrado para el mercado actual.
Comprar un teléfono afuera es una opción que muchos consideran para ahorrar unos pesos. El gigante tecnológico Xiaomi lanzó su nuevo modelo de entrada con conectividad 5G y una pantalla de 6,9 pulgadas. Este dispositivo ya aparece listado en las perchas digitales internacionales para quienes buscan renovar su equipo actual.
Cómo comprar el Redmi 15 en la tienda de Amazon
La ventaja de encontrar este modelo en Amazon es que permite conocer el costo final antes de darle al botón de comprar. El precio del equipo desbloqueado es de $278.589 para la versión de 256 GB de almacenamiento y 8 GB de RAM. Al ser un modelo global, funciona sin problemas con las operadoras locales.
Aunque en la página de Amazon el precio figura en pesos, a eso hay que sumarle unos $95.724 por los cargos de envío e importación a la Argentina. El sistema de la tienda ya calcula los impuestos de aduana de forma automática, así que no tenés que hacer trámites extraños. El pedido llega directo a la puerta de tu casa por correo privado, lo que hace que todo el proceso sea bastante simple y seguro.
Ficha técnica del nuevo equipo de Xiaomi
Este modelo no se queda atrás en potencia. Corre con el procesador Snapdragon 6s Gen 3, un chip que se la banca bien para las tareas del día a día y algunos juegos. Lo más llamativo es su pantalla de 6,9 pulgadas con una frecuencia de 144 Hz, algo que le da una fluidez muy buena al navegar por redes sociales o mirar videos. En la parte de atrás, tiene una cámara de 50 MP que saca fotos claras y permite grabar en alta resolución sin vueltas.
El almacenamiento de 256 GB es un punto fuerte, aunque el Redmi 15 permite ponerle una tarjeta de hasta 2 TB. Es un montón de espacio para fotos y videos. También incluye el sistema HyperOS basado en Android 15, que es liviano y no tiene mucha ciencia para usarlo. Además, mantiene el sensor de huellas en el costado y el emisor de infrarrojos, una marca registrada de los teléfonos de la empresa que sirve para manejar el aire o la tele.
Si bien el equipo se vende en Amazon Estados Unidos, la compatibilidad con las redes SA y NSA asegura que el 5G rinda como corresponde. El color Gris Titanio le da un toque elegante y moderno, alejándose del plástico común que se ve en otros celulares baratos. Al final, es una opción sólida para el que busca un teléfono rendidor que se puede conseguir afuera con unos clics.