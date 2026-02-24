El Xiaomi Redmi 15 más barato que nunca: especificaciones y costo para traerlo a Argentina por Amazon

El nuevo Xiaomi Redmi 15 5G ya está disponible en Amazon. Conocé las funciones de este equipo y los costos de envío para recibirlo en tu casa.

El catálogo de Xiaomi se renovó con la llegada del Redmi 15, un equipo que ya figura para la compra directa en Amazon. Este modelo busca captar al usuario que necesita una pantalla gigante y buena memoria por un precio equilibrado para el mercado actual.

Comprar un teléfono afuera es una opción que muchos consideran para ahorrar unos pesos. El gigante tecnológico Xiaomi lanzó su nuevo modelo de entrada con conectividad 5G y una pantalla de 6,9 pulgadas. Este dispositivo ya aparece listado en las perchas digitales internacionales para quienes buscan renovar su equipo actual.

Cómo comprar el Redmi 15 en la tienda de Amazon La ventaja de encontrar este modelo en Amazon es que permite conocer el costo final antes de darle al botón de comprar. El precio del equipo desbloqueado es de $278.589 para la versión de 256 GB de almacenamiento y 8 GB de RAM. Al ser un modelo global, funciona sin problemas con las operadoras locales.

Aunque en la página de Amazon el precio figura en pesos, a eso hay que sumarle unos $95.724 por los cargos de envío e importación a la Argentina. El sistema de la tienda ya calcula los impuestos de aduana de forma automática, así que no tenés que hacer trámites extraños. El pedido llega directo a la puerta de tu casa por correo privado, lo que hace que todo el proceso sea bastante simple y seguro.

Ficha técnica del nuevo equipo de Xiaomi Este modelo no se queda atrás en potencia. Corre con el procesador Snapdragon 6s Gen 3, un chip que se la banca bien para las tareas del día a día y algunos juegos. Lo más llamativo es su pantalla de 6,9 pulgadas con una frecuencia de 144 Hz, algo que le da una fluidez muy buena al navegar por redes sociales o mirar videos. En la parte de atrás, tiene una cámara de 50 MP que saca fotos claras y permite grabar en alta resolución sin vueltas.