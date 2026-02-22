Xiaomi confirma la lista negra: estos son los 35 equipos que no reciben HyperOS 3.1

Unos 35 modelos de Xiaomi no recibirán HyperOS 3.1 por falta de potencia. Los usuarios deberán quedarse en versiones anteriores del sistema este año.

La empresa Xiaomi publicó la lista de dispositivos que no recibirán la nueva actualización. Muchos usuarios esperaban que su teléfono pudiera correr HyperOS 3 en su versión 3.1, pero las exigencias del hardware moderno y los estándares de Android 16 dejaron a varios modelos populares fuera del despliegue oficial.

Esta noticia cae como un balde de agua fría para quienes tienen equipos Xiaomi que todavía funcionan muy bien. Según explicó la compañía, el problema no es que el dispositivo sea viejo, sino que el nuevo software pide requisitos técnicos muy altos. El foco está puesto en la unidad de procesamiento neuronal (NPU), que es la encargada de que la inteligencia artificial ande rápido. Si el equipo no llega a ese nivel, el fabricante prefiere no mandar la actualización para evitar que el sistema se tilde.

Xiaomi teléfonos con HyperOS - Interna Xiaomi HyperOS 3.1: dispositivos con y sin soporte. Shutterstock Los motivos técnicos que limitan a cada teléfono No hay mucho misterio: el software nuevo pide componentes modernos para funcionar. La marca decidió que, si el equipo no tiene una arquitectura compatible con Android 16, no recibe el paquete de datos. Esto es para cuidar la salud del dispositivo, ya que forzar una versión tan pesada en procesadores que ya cumplieron su ciclo puede hacer que el móvil caliente o que la batería dure un suspiro.

Xiaomi HyperOS 3 Los dueños de equipos Xiaomi 12 dejarán de recibir nuevas funciones, pero mantendrán el soporte de seguridad básico. Imagen generada con IA Los usuarios que tienen un teléfono fuera de la lista de compatibles van a seguir recibiendo algunos parches de seguridad por un tiempo más. Pero lo que realmente molesta es quedarse sin las funciones de IA nativa y las mejoras en la gestión de aplicaciones que prometía esta entrega. Es un cambio de época donde los fierros digitales tienen que estar a la altura de lo que pide la nube constantemente.