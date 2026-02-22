Xiaomi confirma la lista negra: estos son los 35 equipos que no reciben HyperOS 3.1
Unos 35 modelos de Xiaomi no recibirán HyperOS 3.1 por falta de potencia. Los usuarios deberán quedarse en versiones anteriores del sistema este año.
La empresa Xiaomi publicó la lista de dispositivos que no recibirán la nueva actualización. Muchos usuarios esperaban que su teléfono pudiera correr HyperOS 3 en su versión 3.1, pero las exigencias del hardware moderno y los estándares de Android 16 dejaron a varios modelos populares fuera del despliegue oficial.
Esta noticia cae como un balde de agua fría para quienes tienen equipos Xiaomi que todavía funcionan muy bien. Según explicó la compañía, el problema no es que el dispositivo sea viejo, sino que el nuevo software pide requisitos técnicos muy altos. El foco está puesto en la unidad de procesamiento neuronal (NPU), que es la encargada de que la inteligencia artificial ande rápido. Si el equipo no llega a ese nivel, el fabricante prefiere no mandar la actualización para evitar que el sistema se tilde.
Te Podría Interesar
Los motivos técnicos que limitan a cada teléfono
No hay mucho misterio: el software nuevo pide componentes modernos para funcionar. La marca decidió que, si el equipo no tiene una arquitectura compatible con Android 16, no recibe el paquete de datos. Esto es para cuidar la salud del dispositivo, ya que forzar una versión tan pesada en procesadores que ya cumplieron su ciclo puede hacer que el móvil caliente o que la batería dure un suspiro.
Los usuarios que tienen un teléfono fuera de la lista de compatibles van a seguir recibiendo algunos parches de seguridad por un tiempo más. Pero lo que realmente molesta es quedarse sin las funciones de IA nativa y las mejoras en la gestión de aplicaciones que prometía esta entrega. Es un cambio de época donde los fierros digitales tienen que estar a la altura de lo que pide la nube constantemente.
La lista de modelos Xiaomi que pierden soporte
- La lista de los que se quedan fuera de la actualización es bastante larga y toca a todas las familias de la marca. En la línea principal, los modelos Xiaomi 12 y 12 Pro ya no recibirán soporte para la versión 3.1, igual que el Xiaomi MIX Fold 2 y la tablet Pad 6 Max 14. También aparecen equipos que se vendieron mucho como el Xiaomi 13 Lite y los modelos Civi 2 y 3.
- En cuanto a POCO, la decepción es grande porque el F5 Pro y el F5 5G quedan afuera de HyperOS 3 en su variante más moderna. También se suman el POCO M6 Pro y el X6 Neo. Por el lado de Redmi, los Note 13 en sus versiones 4G y 5G no verán la versión 3.1, al igual que los viejos Note 12. Es un momento clave para que los usuarios se pongan las pilas y revisen si les conviene aguantar un poco más o ir mirando un modelo nuevo que sí tenga asegurado el soporte por los próximos años.