Baterías Xiaomi: los tres teléfonos que rompen los récords de autonomía en 2026

Las nuevas baterías Xiaomi marcan un cambio en la carrera por la autonomía. La marca china apuesta por ánodos de silicio-carbono para aumentar la capacidad sin engrosar los teléfonos ,como ya sucedió con equipos gama baja ( Redmi 14C). En 2026 ya hay modelos que superan los 8.000 mAh y prometen varios días de funcionamiento.

La clave está en la densidad energética. El silicio permite almacenar más litio que el grafito tradicional. Según datos técnicos difundidos por la compañía, la capacidad puede crecer hasta un 10% sin modificar el tamaño físico de la celda. Eso impacta de lleno en el uso cotidiano del equipo.

El Redmi Turbo 5 Max es el modelo más extremo en esta línea. Integra una batería de 9.000 mAh en un cuerpo de 219 gramos. Es una cifra que hasta hace poco solo aparecía en tablets o equipos industriales.

El equipo incorpora el procesador Dimensity 9500s y carga rápida de 100W. Xiaomi sostiene que el dispositivo puede alcanzar hasta cuatro días de uso moderado. En pruebas de laboratorio, la marca informa ciclos de carga que mantienen más del 80% de la capacidad tras varios años.

El Redmi Turbo 5 Max supera los 8.000 mAh en un formato de gama alta.

El Redmi Note 15 Pro+ apunta a un público más amplio. Ofrece 6.500 mAh y carga completa en 40 minutos. Es una capacidad superior a la media actual del mercado, que ronda los 5.000 mAh en la mayoría de los teléfonos Android.

Redmi Note 15 Pro 1 El Redmi Note 15 Pro+ busca combinar autonomía prolongada y precio competitivo. Imagen generada con IA

La empresa indica que la batería mantiene más del 80% de su salud tras seis años de uso estimado. Además, cuenta con certificación IP69K contra agua y polvo, un dato que suma durabilidad en escenarios exigentes.

Xiaomi POCO M7

El POCO M7 completa la lista con 7.000 mAh. Utiliza un procesador Snapdragon 4 Gen 2, orientado a bajo consumo. La marca declara hasta 18 horas de pantalla activa continua en condiciones controladas.

POCO M7 El POCO M7 ofrece 7.000 mAh y prioriza consumo reducido. Imagen generada con IA

Este modelo apunta a quienes buscan autonomía extendida sin pagar el precio de un gama alta. Si bien la carga es más lenta que en los modelos superiores, la capacidad permite espaciar el uso del cargador.

En un mercado donde la pantalla y el rendimiento suelen dominar la conversación, las baterías vuelven a ocupar el centro. Xiaomi apuesta a que la autonomía sea el diferencial concreto frente a una competencia que todavía se mueve en cifras más conservadoras.