Los únicos tres teléfonos Xiaomi que realmente valen la pena en 2026

Comprar un teléfono nuevo es difícil por la cantidad de opciones parecidas. Repasamos los Xiaomi que destacan por su equilibrio y potencia.

Elegir un smartphone hoy es un dolor de cabeza por la cantidad de modelos que salen al mercado cada semana. En este contexto, existen solo tres teléfonos Xiaomi de gama media que ofrecen un rendimiento sólido para que el usuario no tire sus ahorros en un equipo que se tilde a los pocos meses de uso.

Redmi Note 14 Pro 5G: la importancia de elegir el procesador correcto El Redmi Note 14 Pro genera mucha confusión porque se vende en dos versiones que parecen iguales por fuera, pero son mundos distintos por dentro. La variante 4G usa un chip que ya no rinde para las aplicaciones que usamos siempre, como Instagram o TikTok, y se queda a gamba rápido. En cambio, el modelo 5G viene con un procesador Dimensity 7300 que llega a los 728.000 puntos en AnTuTu, lo que asegura una fluidez total.

Redmi Note 14 PRo La certificación IP68 del Redmi Note 14 Pro 5G asegura la supervivencia del equipo ante caídas accidentales en piletas o bachas. Imagen generada con IA Otro punto clave es la durabilidad. La versión 5G cuenta con certificación IP68, lo que permite sumergir el equipo hasta un metro y medio de profundidad por media hora. El modelo más barato apenas aguanta salpicaduras, algo que no sirve de mucho ante un accidente. Aunque la batería del modelo 4G es un poco más grande, los componentes del 5G son más modernos y duran más tiempo sin volverse lentos.

Poco X7 Pro: potencia de alta gama a un precio gama media Para los que buscan velocidad pura sin gastar una fortuna, el Poco X7 Pro es la opción ganadora. Cuesta menos de 300 dólares ($420.000 pesos argentinos) y ofrece un rendimiento que supera al de marcas mucho más caras. Lleva un procesador Dimensity 8400 de 4 nanómetros que vuela, alcanzando un millón y medio de puntos en las pruebas de velocidad. Es ideal para jugar o trabajar con archivos pesados sin que el celular caliente.

Poco X7 POCO X7 Pro. Imagen creada con IA La pantalla es otro punto fuerte de este equipo. Tiene un panel AMOLED de 6,67 pulgadas con casi nada de marcos, lo que da una sensación de amplitud muy buena. A esto se le suma una batería de 6.000 mAh con carga rápida de 90W, lo que permite llenar la pila en muy poco tiempo. Con 12 GB de RAM y almacenamiento de última generación, es un equipo que no tiene nada que envidiarle a los modelos más caros del año.