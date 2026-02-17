Los únicos tres teléfonos Xiaomi que realmente valen la pena en 2026
Comprar un teléfono nuevo es difícil por la cantidad de opciones parecidas. Repasamos los Xiaomi que destacan por su equilibrio y potencia.
Elegir un smartphone hoy es un dolor de cabeza por la cantidad de modelos que salen al mercado cada semana. En este contexto, existen solo tres teléfonos Xiaomi de gama media que ofrecen un rendimiento sólido para que el usuario no tire sus ahorros en un equipo que se tilde a los pocos meses de uso.
Redmi Note 14 Pro 5G: la importancia de elegir el procesador correcto
El Redmi Note 14 Pro genera mucha confusión porque se vende en dos versiones que parecen iguales por fuera, pero son mundos distintos por dentro. La variante 4G usa un chip que ya no rinde para las aplicaciones que usamos siempre, como Instagram o TikTok, y se queda a gamba rápido. En cambio, el modelo 5G viene con un procesador Dimensity 7300 que llega a los 728.000 puntos en AnTuTu, lo que asegura una fluidez total.
Otro punto clave es la durabilidad. La versión 5G cuenta con certificación IP68, lo que permite sumergir el equipo hasta un metro y medio de profundidad por media hora. El modelo más barato apenas aguanta salpicaduras, algo que no sirve de mucho ante un accidente. Aunque la batería del modelo 4G es un poco más grande, los componentes del 5G son más modernos y duran más tiempo sin volverse lentos.
Poco X7 Pro: potencia de alta gama a un precio gama media
Para los que buscan velocidad pura sin gastar una fortuna, el Poco X7 Pro es la opción ganadora. Cuesta menos de 300 dólares ($420.000 pesos argentinos) y ofrece un rendimiento que supera al de marcas mucho más caras. Lleva un procesador Dimensity 8400 de 4 nanómetros que vuela, alcanzando un millón y medio de puntos en las pruebas de velocidad. Es ideal para jugar o trabajar con archivos pesados sin que el celular caliente.
La pantalla es otro punto fuerte de este equipo. Tiene un panel AMOLED de 6,67 pulgadas con casi nada de marcos, lo que da una sensación de amplitud muy buena. A esto se le suma una batería de 6.000 mAh con carga rápida de 90W, lo que permite llenar la pila en muy poco tiempo. Con 12 GB de RAM y almacenamiento de última generación, es un equipo que no tiene nada que envidiarle a los modelos más caros del año.
Redmi Note 15 Pro: el retorno de la autonomía real
Este equipo de gama media se perfila para ser un éxito de ventas porque ataca el problema que más molesta a todo el mundo: la batería que se agota antes de que termine el día. El Redmi Note 15 Pro viene con una pila gigante de 6.580 mAh. Mientras otras marcas recortan capacidad para hacer teléfonos más finos, acá se prioriza que el usuario pueda estar dos días sin buscar un enchufe, algo que se extrañaba en la industria.
Por dentro, el equipo usa un chip Dimensity 7400 y ofrece hasta 512 GB de espacio para guardar fotos y videos sin preocuparse. Es un teléfono que cumple bien en todos los apartados, desde el sonido hasta la calidad de la pantalla. Si buscás un equipo estable, que no se apague nunca y que maneje bien cualquier tarea, este modelo es el sucesor que realmente justifica el gasto este año.