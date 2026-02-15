Estos son los tres peores teléfonos Xiaomi de gama económica en 2026

Encontrar un equipo barato que funcione bien es cada vez más difícil. Comprar teléfonos Xiaomi económicos como los Redmi C resulta hoy una mala decisión por culpa de sus procesadores viejos, la falta de memoria y un diseño que resulta muy molesto de usar.

El Redmi 13C y un rendimiento que se quedó en el pasado Este equipo es, posiblemente, uno de los que más problemas genera a los usuarios actuales. Aunque su precio sea bajo, el procesador que lleva adentro ya no tiene la fuerza necesaria para mover las aplicaciones de hoy. Al usar un chip fabricado con tecnología de 12 nanómetros, el teléfono calienta apenas abrís un par de pestañas en el navegador. Esto produce que el sistema se tilde y que las respuestas táctiles lleguen con demora.

Xiaomi Redmi 13C Xiaomi Redmi 13C. Shutterstock Además, la pantalla no ayuda. Tiene una resolución baja que hace que los textos no se vean nítidos. Para alguien que busca teléfonos baratos, el Redmi 13C parece una opción lógica, pero la realidad es que el hardware se siente muy viejo. No le da el cuero para manejar el nuevo sistema HyperOS, lo que termina en cierres inesperados de las aplicaciones más básicas como el correo o los mapas.

Redmi 14C: poco hardware móvil para tanto software El sucesor del modelo anterior tampoco logra dar en la tecla. En esta oportunidad, Xiaomi intentó mejorar la estética pero se olvidó de los componentes internos. El Redmi 14C sufre un cuello de botella constante por su escasa Memoria RAM de base. Lanzar un teléfono con 4 GB de RAM en 2026 es casi una sentencia de muerte para la fluidez del equipo, ya que el sistema operativo consume casi todo ese recurso apenas lo encendés.

Redmi 14C Xiaomi Redmi 14C. Shutterstock Las animaciones de la interfaz se ven a los saltos y el equipo tarda una eternidad en procesar una foto simple. Si bien el diseño parece moderno, por dentro es un aparato que se arrastra. Las críticas de los usuarios en los foros técnicos son claras: el teléfono no responde bien cuando se le exige un poco de multitarea. Es un equipo que se queda a gamba rápido y que obliga al usuario a borrar aplicaciones constantemente para que el sistema no colapse.