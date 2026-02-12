El Xiaomi 17T Pro aparece en bases de datos: Xiaomi salta una generación para pelear con Apple

La marca china registró el nuevo Xiaomi 17T Pro en la base GSMA. El modelo llegará antes de lo esperado y confirma que no habrá versión 16T este año.

Xiaomi confirmó el nombre comercial de su próximo smartphone de gama alta. El registro oficial del Xiaomi 17T Pro en la base de datos de GSMA indica que la empresa decidió saltear la numeración 16 para igualar sus lanzamientos con los de la competencia, adelantando además su fecha de salida para este mismo mes.

La movida no tiene mucha ciencia: quieren que sus modelos tengan el mismo número que los de Apple. El equipo técnico de XiaomiTime encontró los registros bajo el código 2602, lo que apunta a que el lanzamiento se dará durante febrero de 2026. Es un cambio fuerte, porque los modelos T suelen salir recién en la segunda mitad del año. Esto deja a la serie anterior, la 15T, como la que menos tiempo duró en los locales, con apenas unos seis meses de vida.

El salto generacional y la estrategia de Xiaomi El registro en la base de datos de IMEI deja en claro que el Xiaomi 16T no existirá. La marca ya había hecho algo parecido antes, pero esta vez el apuro parece ser comercial. El Xiaomi 17 ya se presentó en China a finales del año pasado, y el modelo Ultra asomó en diciembre. Ahora, la idea es lanzar los modelos Xiaomi T junto con la llegada global de la serie principal para no perder terreno frente a los nuevos lanzamientos del sector.

xiaomi 15 t proc La serie T de Xiaomi trabaja en el próximo teléfonos tope de gama. Shutterstock Potencia y batería del nuevo Hardware móvil En cuanto a lo que hay debajo del chasis, los datos técnicos muestran que el modelo Pro (nombre clave "Warhol") usará el chip MediaTek Dimensity 9500. Por su parte, la versión estándar (nombre clave "Chagall") llevará el Dimensity 8500. Un punto que se nota al toque es la batería del modelo base, que sube a los 6500 mAh, lo que significa unos 1000 mAh más que la generación pasada. La carga rápida se mantiene en los 67W, lo que asegura que el teléfono no se quede a pata durante el día.

Hay un detalle curioso con el modelo chino, el Redmi K90 Ultra. Ese equipo comparte la misma base que el Pro global, pero incluye un ventilador físico para enfriar el procesador. Sin embargo, los códigos del sistema indican que esta pieza no estará presente en la versión que llegará al resto de los países.