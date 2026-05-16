Xiaomi confirma el lanzamiento del nuevo Xiaomi 17 Max y revela su diseño oficial

La empresa asiática reveló detalles sobre el nuevo Xiaomi 17 Max , un equipo que llegará al mercado de China durante las próximas semanas de mayo. Este teléfono de Xiaomi busca establecer nuevos estándares dentro de la gama alta mediante la combinación de un hardware potente y un diseño refinado con materiales resistentes.

El Xiaomi 17 Max presenta un módulo de cámaras con diseño cuadrado y estará disponible en tres variantes de color.

Según GMS Arena, el diseño del dispositivo marca una evolución en la estética de la serie. El uso de una pantalla plana de 6,9 pulgadas responde a la demanda de usuarios que prefieren superficies sin curvas laterales para evitar toques accidentales. Los marcos reducidos en los cuatro costados permiten aprovechar casi todo el frente del equipo. Además, el marco central posee una curvatura en sus cuatro esquinas que facilita el agarre, algo fundamental para un aparato de estas dimensiones.

El fabricante ofrece tres opciones de color para este lanzamiento: Blanco, Azul Claro y Negro Píxel. Esta última versión destaca por contar con un acabado que simula la fibra de carbono, otorgando un aspecto técnico y profesional. El módulo de cámaras trasero adopta una forma cuadrada con bordes suavizados, distanciándose de los diseños circulares de modelos anteriores. Actualmente, la tienda oficial de la marca en China ya permite realizar la reserva anticipada del producto.

Una apuesta por la autonomía en la gama alta de Xiaomi

Aunque la compañía no detalló la ficha técnica completa en su anuncio inicial, las filtraciones de la industria indican que el Xiaomi 17 Max utiliza el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5. Este chip de última generación asegura un rendimiento veloz para aplicaciones pesadas y multitarea. Un dato que resalta es la inclusión de una batería de 8.000 mAh, una cifra inusual para el segmento premium que busca resolver la demanda de energía de las pantallas de gran formato.

El sistema de energía se complementa con una tecnología de carga rápida por cable de 100W. Esto permite que el usuario recupere la carga total en poco tiempo, minimizando los periodos de conexión a la corriente eléctrica. La combinación de un procesador eficiente y una batería de alta densidad posiciona a este teléfono como una de las opciones más robustas para quienes utilizan el celular como herramienta de trabajo o entretenimiento constante.

Xiaomi 17 max El teléfono de Xiaomi incorpora una batería de 8.000 mAh que promete una autonomía superior para el uso intensivo de aplicaciones. GMS Arena

Especificaciones técnicas y cámaras del Xiaomi 17 Max

El apartado fotográfico es otro pilar donde la marca intenta dominar la gama alta. El conjunto trasero dispone de tres sensores, liderados por una lente principal de 200 megapíxeles con un tamaño de 1/1.4 pulgadas. Esta característica técnica permite capturar una cantidad mayor de luz, mejorando la nitidez de las fotos en entornos oscuros.

Acompañan al sensor principal un teleobjetivo periscópico de 50 megapíxeles y un gran angular también de 50 megapíxeles. Con esta configuración, el equipo ofrece un rango de zoom amplio y versatilidad para distintos tipos de capturas, desde paisajes hasta retratos lejanos. Según GSM Arena, la llegada de este dispositivo representa el compromiso de la marca por ofrecer tecnología de punta antes que sus competidores directos en el mercado global.