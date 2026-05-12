Los 2 mejores teléfonos de Xiaomi que compraría en 2026

Durante este año, el fabricante asiático renovó su catálogo con dispositivos que priorizan la calidad óptica y el rendimiento. El nuevo Xiaomi llega al mercado con procesadores de alta eficiencia y sistemas de refrigeración avanzados. Estos modelos buscan captar a los usuarios que demandan potencia y versatilidad constante.

El mercado de la telefonía móvil en Argentina recibe estos lanzamientos en un contexto donde la fotografía y la autonomía resultan fundamentales. La tecnología de sensores de imagen y la gestión de energía mediante procesos inteligentes definen la experiencia de uso en el segmento premium durante esta temporada.

El Xiaomi 17 Ultra se posiciona como la estación de trabajo móvil más potente de la firma . Este teléfono integra un sensor principal de una pulgada desarrollado junto a la firma Leica, lo que permite capturas con gran detalle en condiciones de poca luz. El equipo utiliza 16 GB de memoria RAM y un almacenamiento interno de hasta 1 TB para asegurar la fluidez en todos los procesos de edición de video en alta resolución.

Xiaomi 17 Ultra 1 Xiaomi 17 Ultra: el sensor de una pulgada y las lentes Leica permiten capturar imágenes con una profundidad de campo similar a la de una cámara réflex. Shutterstock

La pantalla de este dispositivo cuenta con tecnología LTPO de última generación, que ajusta la frecuencia de actualización de forma automática para ahorrar batería. Además, el chasis de titanio otorga una resistencia mayor ante caídas o golpes accidentales, manteniendo un peso equilibrado para el uso diario. Este modelo es la elección recomendada para quienes buscan sustituir una cámara profesional por un dispositivo de bolsillo.

Potencia y diseño con el Xiaomi 17 Pro Max

Xiaomi 17 Pro Max Xiaomi 17 Pro Max.

Para quienes buscan una pantalla amplia sin llegar a los requerimientos fotográficos del modelo Ultra, el Xiaomi 17 Pro Max resulta una elección equilibrada. Este teléfono posee un panel AMOLED de 6,8 pulgadas y una tasa de refresco de 144 Hz, ideal para el consumo de contenido multimedia y videojuegos. Su batería de 6.000 mAh otorga una autonomía que supera las 48 horas con una sola carga bajo un perfil de uso moderado.

Xiaomi 17 Pro Max Xiaomi 17 Pro Max: la batería de 6.000 mAh y la carga ultra rápida aseguran que el equipo permanezca operativo durante jornadas laborales extensas. Shutterstock

La adopción de nuevos materiales y la limpieza del código del sistema operativo permiten que estos equipos funcionen con una velocidad constante. Así, Xiaomi apuesta por un ecosistema donde la conectividad entre el celular, la tablet y el reloj inteligente sea instantánea y segura para el resguardo de los datos personales.