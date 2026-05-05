La lista completa de los 25 modelos Xiaomi que actualizan a HyperOS 3 este mes

La empresa tecnológica Xiaomi finaliza durante este mes de mayo de 2026 el despliegue masivo de su capa de personalización HyperOS 3 . Esta actualización llega a una lista de 25 modelos que incluye equipos de gama media y dispositivos de años anteriores que todavía estaban pendientes de recibir el nuevo software.

El proceso de actualización para los teléfonos de la serie principal entra en su fase definitiva durante este periodo. Entre los dispositivos de gama alta, el Xiaomi 13 Ultra, el Xiaomi 13 Pro y el Xiaomi 13 estándar encabezan la lista de recepción global junto a las variantes 13T y 13 Lite. También se suman modelos como el Xiaomi 12 Pro y el Xiaomi 12, que reciben así su última gran actualización de sistema confirmada por la marca.

En el segmento de los teléfonos Redmi, el soporte prioritario se enfoca en los nuevos lanzamientos. Modelos como el Redmi Note 15 Pro 5G y el Redmi Note 15 5G ya cuentan con la nueva interfaz operativa. Otros equipos populares que forman parte de esta oleada son el Redmi Note 14 5G, el Redmi Note 14S y la serie Redmi Note 13 en sus variantes Pro+ 5G y Pro 5G. Esta etapa final busca que la base de usuarios de la gama media cuente con las mismas herramientas de personalización que los equipos premium.

El impacto de la marca Xiaomi en tablets y terminales POCO

La transición hacia la versión HyperOS 3.1 ya comenzó en algunas regiones mientras se termina la distribución de la versión base de este ciclo. Además de los teléfonos, las tablets de la compañía también reciben el software este mes. La Xiaomi Pad 6S Pro de 12.4 pulgadas y la Redmi Pad Pro son los equipos destacados que completan su actualización en esta fase final de mayo.

La línea POCO también integra este despliegue con equipos como el POCO F6 Pro, el POCO F5 y el POCO X6 Pro, que cierran el calendario mensual para diversos mercados internacionales. Otros modelos como el POCO X6 Neo y el POCO M7 Pro 5G también figuran en el listado oficial de compatibilidad para este periodo. Este movimiento permite que los dispositivos operen con una base técnica moderna que deriva de Android 16, optimizando el uso de la batería y la fluidez general de la pantalla.

La distribución del software puede variar según la región geográfica y el operador móvil de cada país. Aunque el calendario global oficial marca a mayo como el mes de cierre para estos 25 modelos, algunos usuarios podrían recibir la notificación de descarga de forma progresiva durante las próximas semanas. La llegada de HyperOS 3 representa un cambio estructural en la forma en que los equipos gestionan los recursos internos y la conectividad con otros aparatos de la misma marca.