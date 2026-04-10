Xiaomi HyperOS 3.1: conocé las herramientas para renovar tu teléfono

Xiaomi comenzó el despliegue global de su nueva capa de personalización para los usuarios de la serie 17. El sistema HyperOS 3.1 permite modificar la interfaz visual y suma herramientas de conectividad que facilitan el uso de accesorios externos, mejorando la respuesta general del software en cada dispositivo móvil de la marca.

Xiaomi liberó este paquete de datos para optimizar el rendimiento de sus aparatos de gama alta. El firmware se apoya en los beneficios de Android 16 y busca que la interacción sea más natural para el usuario cotidiano. Existen tres funciones específicas que destacan por su utilidad y que cambian la forma de manejar el dispositivo desde el primer momento.

La marca incluyó una opción para modificar la vista de las aplicaciones recientes. Los usuarios pueden entrar a los ajustes de la pantalla de inicio y buscar la opción denominada "Estilo de Apps Recientes". El sistema HyperOS 3.1 permite ahora elegir una disposición horizontal similar a la de los equipos de Apple. Esta vista facilita el paso de una aplicación a otra y ofrece una sensación más fluida al navegar entre los procesos abiertos.

Este cambio visual ayuda a que la multitarea sea más intuitiva para quienes trabajan con el celular. La transición entre las ventanas es suave y aprovecha mejor el espacio de la pantalla. Es una mejora que los usuarios de Xiaomi pedían hace tiempo para modernizar la estética del software y lograr una navegación más limpia.

La función HyperIsland recibió una actualización que mejora su funcionamiento. Esta herramienta utiliza una animación en forma de píldora en la parte superior para mostrar actividades en segundo plano.

HyperOS 3.1 HyperIsland en tablets Xiaomi HyperOS: HyperIsland ofrece información en tiempo real mediante animaciones dinámicas integradas con Android 16. Ximi Time

Gracias a la integración con las "Live Updates" de Android 16, ahora es posible ver el estado de un viaje, la reproducción de música o un temporizador de forma dinámica.

Por primera vez, esta utilidad llega también a las pantallas grandes. Los dueños de una POCO Pad o una Xiaomi Pad pueden ver estas animaciones optimizadas para el formato tablet. El teléfono muestra la información de manera compacta, mientras que en las tablets los elementos se distribuyen para no tapar el contenido principal. Es un avance que hace que el sistema se sienta más vivo y responda mejor a las necesidades de información constante.

Integración nativa para auriculares externos

La conectividad es otro punto fuerte de esta versión del sistema. Xiaomi sumó soporte nativo para los Apple AirPods dentro de su propio ecosistema. Al abrir el estuche de los auriculares cerca del teléfono, el sistema muestra un cartel emergente con el nivel de batería de cada auricular y de la caja de carga. Ya no es necesario instalar programas de terceros para gestionar estos accesorios en el día a día.

HyperOS-3.1-features-6

Además, el marco de trabajo HyperConnect permite localizar los auriculares perdidos mediante el mapa. Los usuarios pueden rastrear la última ubicación conocida o hacer que los dispositivos emitan un sonido para encontrarlos rápido. La llegada de HyperOS 3.1 demuestra que la empresa busca un entorno más abierto y fácil de usar para quienes mezclan productos de distintos fabricantes en su rutina.