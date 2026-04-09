Xiaomi actualiza sus equipos con HyperOS para mejorar la estabilidad de un elemento clave

La nueva versión del sistema para Xiaomi optimiza la conexión inalámbrica y reduce el consumo de batería en celulares que ya cuentan con HyperOS.

Xiaomi lanzó un paquete de datos para optimizar el funcionamiento inalámbrico en sus dispositivos móviles más recientes. Esta mejora para el Bluetooth llega de forma silenciosa pero fundamental para quienes utilizan auriculares o relojes inteligentes, garantizando que la vinculación entre los equipos sea constante y no presente fallos durante el uso diario.

Detalles técnicos de la actualización de Xiaomi Este nuevo parche de software se distribuye bajo la versión 21.10.1-26.03.21-26.02.25. Lo que más llama la atención es su tamaño extremadamente ligero, ya que apenas pesa 13,76 MB. Gracias a esto, la descarga se completa en pocos segundos y no requiere que el usuario reinicie el celular para que los cambios surtan efecto. El fabricante trabajó en la gestión de los códecs de audio, lo que permite que los auriculares inalámbricos modernos tengan un emparejamiento más fluido y una menor latencia al reproducir música o videos.

Xiaomi Bluetooth Xiaomi mejora la conectividad de dispositivos Bluetooth. Imagen generada con IA Además, el servicio de Bluetooth recibió ajustes en su funcionamiento en segundo plano. La empresa buscó optimizar la manera en que el sistema operativo HyperOS se comunica con accesorios externos, como pulseras de actividad o sensores inteligentes. El objetivo de este cambio es reducir las desconexiones repentinas que a veces ocurren cuando el celular entra en modo de ahorro de energía. Al mejorar la eficiencia de la señal, se logra que el consumo de batería sea menor, extendiendo la autonomía del dispositivo a lo largo de la jornada.

Cómo obtener la mejora de HyperOS La distribución de esta mejora es global, por lo que los usuarios de Argentina que tengan modelos de las marcas Redmi, POCO Xiaomi ya pueden verificar la disponibilidad en sus terminales. No hace falta esperar un aviso en la barra de notificaciones; podés buscarla manualmente desde el menú de ajustes. Dentro del apartado inalámbrico, el sistema te permite chequear si existe una versión más reciente del controlador para instalarla al instante.

Es fundamental mantener estos servicios al día para evitar interferencias en lugares con muchos aparatos conectados al mismo tiempo. Aunque el diseño de la interfaz no cambia, la estabilidad que aporta esta versión de HyperOS es relevante para el uso de manos libres en el auto o la sincronización de datos con un smartwatch. El sistema de vinculación por Bluetooth ahora es más consistente, lo que previene que las llamadas o las alertas se pierdan por un fallo en la conexión inalámbrica.