HyperOS 3.1 llega al mercado global: los equipos de Xiaomi que actualizan primero

Xiaomi inició la distribución internacional de su última capa de personalización tras un periodo de exclusividad en China. El despliegue de HyperOS 3.1 alcanza primero al territorio europeo, donde los usuarios de dispositivos de alta gama ya pueden descargar el paquete de datos para renovar sus terminales de forma oficial.

La empresa asiática decidió que el mercado europeo sea el campo de prueba para su lanzamiento internacional. Los modelos elegidos para iniciar esta etapa incluyen al Xiaomi 17 y al Xiaomi 17 Ultra. También aparecen dos tablets que pertenecen a las submarcas del grupo: la Poco Pad y la Redmi Pad Pro. Según los datos técnicos, las versiones de software para estos equipos ya están disponibles bajo el código OS3.0.301.0.

Este sistema se apoya directamente en Android 16 y busca que el funcionamiento general sea más rápido. Los desarrolladores reescribieron varias aplicaciones básicas para gastar menos batería y mejorar la respuesta de la pantalla al tacto. Ni bien el usuario instala la actualización, nota que las transiciones entre menús tienen una agilidad superior a la versión anterior.

La lista de equipos que ya pueden buscar la descarga es corta. Los usuarios tienen que entrar a los ajustes y tocar el logo del sistema para verificar si el paquete está listo para su instalación manual. La firma usa este grupo para observar el comportamiento del software antes de mandarlo al resto de las regiones.

Los usuarios de las tablets Redmi Pad Pro y Poco Pad ya cuentan con la función HyperIsland para multitarea avanzada.

Una de las funciones que más resalta en esta entrega es la evolución de HyperIsland. Esta herramienta llega por primera vez a las pantallas grandes de las tablets Redmi y Poco. El diseño permite seguir actividades en tiempo real con animaciones que fluyen mejor que antes. El menú de aplicaciones recientes también cambió y ahora ofrece una estética similar a la de Apple, con tarjetas que se deslizan de forma suave y gestos más naturales.

Novedades técnicas y mayor compatibilidad con equipos externos

La actualización incorpora la función denominada Super OTA. Este sistema permite que las descargas de parches pesen menos y que el proceso de instalación sea más veloz en la práctica. El equipo se reinicia en menos tiempo y tiene menores probabilidades de presentar un error durante la copia de los archivos internos. Esta mejora técnica era un pedido frecuente de la comunidad para no perder tiempo con cada nueva versión.

Otro punto que llama la atención es que HyperOS 3.1 funciona muy bien con los accesorios de otras marcas. Ahora el sistema detecta los Apple AirPods de forma nativa. Esto permite que aparezca la ventana de emparejamiento automático y que se pueda usar el audio espacial sin tener que bajar aplicaciones extra. Es un avance claro en la integración de diferentes ecosistemas que facilita el uso diario de quienes mezclan productos de distintos fabricantes.

Xiaomi HyperOS - Interna 1 El logotipo de HyperOS 3.1 aparece en las pantallas de las tablets y celulares que ya reciben la descarga en Europa. Imagen generada con IA

A medida que pasen las semanas, el despliegue llegará a más modelos y países. La propuesta de Xiaomi para este 2026 parece enfocarse en pulir los detalles de software para que la experiencia sea estable y completa.