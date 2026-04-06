Ya no son tan buenos como antes: los gama media de Xiaomi eran una maravilla, los actuales ya no

Analizamos la evolución de los modelos de la línea Redmi. Los equipos actuales son más pesados y costosos que las versiones clásicas en el mercado local.

El mercado de la gama media atraviesa una etapa de críticas por parte de los consumidores que extrañan la simpleza de años anteriores. Muchos usuarios recuerdan con cariño modelos de Xiaomi que cumplían con lo justo y necesario, pero que hoy se sienten toscos, difíciles de manejar y con precios que suben sin parar.

El recuerdo del Redmi Note 6 Pro y la durabilidad Hace unos años, comprar un equipo de este segmento era garantía de durabilidad y fiabilidad. El modelo Redmi Note 6 Pro es el ejemplo perfecto de un aparato que se la bancaba. Con 64 GB de espacio, los usuarios tenían lugar de sobra para sus aplicaciones y fotos. No hacía falta tener un almacenamiento gigante para que el sistema anduviera bien. Además, la calidad de la cámara permitía sacar fotos nítidas sin gastar una fortuna. En ese entonces, el acceso a la tecnología era más directo y no requería un esfuerzo económico desmedido para el bolsillo argentino.

Redmi Note 6 Pro El Redmi Note 6 Pro permitía un uso cómodo con una sola mano, algo que se perdió en las nuevas generaciones de la marca. Android Authority Lo que más llama la atención es la resistencia de esos componentes. Muchos dueños de este modelo solo tuvieron que pasar por el servicio técnico una vez para arreglar el botón de encendido. Después de esa pequeña reparación, el dispositivo seguía andando perfecto, al punto de que muchos terminaron regalándolos a sus familiares. Esa confianza en el hardware es algo que hoy parece haberse perdido entre tanto lanzamiento apurado. La marca Xiaomi construyó su fama sobre esa base de confiabilidad, pero hoy la realidad del uso diario muestra un panorama distinto para los fanáticos de la marca.

Un teléfono que se volvió más grande y pesado La tendencia actual de la industria tecnológica empujó a que cada nuevo teléfono sea más grande que el anterior de forma casi obligatoria. Si bien las pantallas gigantes son ideales para mirar videos o jugar, la ergonomía se fue al tacho. Los modelos modernos de la serie Redmi se sienten muy pesados en la mano y son un perno para llevar en el bolsillo del pantalón. No todos los usuarios tienen manos enormes, y usar estos aparatos con una sola mano se volvió una tarea imposible para la mayoría.

En Argentina, el factor económico es otro tema central que preocupa a los consumidores. Antes, la gama media era sinónimo de buen precio, pero hoy los valores están por las nubes en las vidrieras. Un equipo que antes era accesible para el trabajador promedio ahora cuesta una plata que asusta. Muchos consumidores sienten que pagan de más por funciones que no necesitan, mientras que la comodidad de uso desapareció frente a diseños que priorizan la estética por sobre la utilidad.