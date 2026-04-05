Xiaomi, Vivo y Oppo: los tres gigantes chinos que dominan la gama alta este 2026

El mercado de teléfonos cuenta con dispositivos que apuestan por hardware de vanguardia para desplazar a las marcas tradicionales. El despliegue de nuevos teléfonos chinos gama alta demuestra que la autonomía y la fotografía profesional son las prioridades para los fabricantes asiáticos que buscan liderar las ventas durante todo este año. Xiaomi, Vivo y Oppo encabezan la lista de los mejores teléfonos del año.

Xiaomi 17 Ultra: top gama alta Este dispositivo es uno de los equipos que más vuela en las pruebas de potencia actuales. El modelo viene con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y una memoria RAM de 16 GB, lo que permite que el sistema operativo funcione sin trabas ni tirones. Lo más llamativo de este Xiaomi es su batería de 6800 mAh, una cifra que supera a casi todos sus competidores directos de la temporada. El aparato permite grabar video en resolución 8K a 60 cuadros por segundo, una función que los creadores de contenido valoran un montón por la nitidez que ofrece.

Xiaomi 17 Ultra IA Xiaomi 17 Ultra. Imagen generada con IA La marca también puso el foco en la durabilidad del hardware. El teléfono usa materiales de alta resistencia para proteger los sensores de la cámara, que sobresalen un poco debido a su gran tamaño. Este móvil incluye un sistema de carga rápida que recupera la energía en pocos minutos, así el usuario no depende del enchufe durante el día. La integración de herramientas inteligentes ayuda a que el procesamiento de las imágenes sea natural y veloz, incluso cuando sacás fotos en ráfaga.

Vivo X300 Ultra En la lista de los mejores del año aparece el Vivo X300 Ultra con una propuesta muy sólida. Este modelo tiene un sensor de cámara enorme que captura mucha luz para sacar fotos nocturnas con un nivel de detalle altísimo. La pantalla del Vivo ofrece colores reales y un brillo que alcanza los 2600 nits, lo que ayuda a ver todo perfecto incluso bajo el sol del mediodía en la calle. Es un equipo robusto que usa titanio para que la estructura soporte caídas o golpes accidentales sin que el cristal se rompa al primer impacto.

vivo X300 Ultra - Interna 3 Vivo X300 Ultra: los mejores módulos de cámara en el mercado. Imagen generada con IA La firma optimizó el software para que el Vivo gestione la energía de forma eficiente en las tareas diarias. El sistema operativo basado en Android 16 permite una navegación fluida entre aplicaciones pesadas. Al igual que sucede con los otros modelos, este dispositivo cuenta con conectividad de última generación que asegura velocidades de descarga muy altas. No hay tutía: la marca quiere que el usuario sienta que tiene un producto premium en las manos desde el primer segundo.