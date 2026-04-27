ARCA subasta celulares iPhone, Xiaomi, un parlante y auriculares AirPods: cómo participar

En las últimas horas ARCA confirmó una nueva subasta que se realizará en el mes de mayo. Se trata de un nuevo remate de celulares y otros artefactos tecnológicos que ya captó la atención de los interesados que pueden ya anotarse e inscribirse a la actividad a través del sitio web de subastas del Banco Ciudad.

En esta ocasión, ARCA pondrá a disposición celulares de distintas marcas, auriculares y hasta un parlante que formarán parte del remate del 21 de mayo. De la actividad se puede participar de forma online cumpliendo ciertos requisitos.

Según el sitio web del Banco Ciudad, los elementos dispuestos para la subasta de ARCA son: un iPhone 13; distintos modelos de Xiaomi (14 Note y C85) y otros celulares de la marca Infinix y Realme.

A su vez, se muestran disponibles auriculares AirPods cerrados en caja y también un parlante speaker Alexa de Amazon. A eso se suman también: dos TV Box y dos Smart Watch Ultra.

Todos estos artefactos tecnológicos tienen un precio mucho menor que el que uno puede percibir del mercado actual. A su vez, en todos los productos se aclara que los funcionamientos están sin controlar ya que vienen cerrados y en caja desde la aduana.

Cómo participar de la subasta de ARCA

Si querés participar en la subasta de ARCA publicada por el Banco Ciudad, estos son los pasos que tenés que seguir:

Crear tu usuario en el sitio: ingresá al portal de subastas del Banco Ciudad: https://subastas.bancociudad.com.ar

Ahí tenés que registrarte como usuario o iniciar sesión si ya tenés cuenta (se usan las mismas credenciales que en Autogestión Banco Ciudad).

Elegir la subasta que te interesa

Buscá en el listado la Subasta Nº 3781 y entrá a su página de detalles. Allí vas a encontrar el catálogo de bienes, fotos, características y condiciones específicas de esa subasta.

Leer las condiciones de venta

Antes de participar, leé con atención las condiciones de venta y la información legal de cada lote (bases, exigencias, fechas de exhibición, etc.).

Constituir la caución

Para habilitarte a ofertar, tenés que transferir el monto de la caución exigido para esa subasta, que puede variar según el tipo y valor de los bienes. Esa caución se deposita por adelantado y se retiene como garantía.

Esperar habilitación por email

Una vez acreditada la caución, vas a recibir un correo electrónico de habilitación para poder ofrecer en la subasta digital.

Ofertar online

El día y horario señalados en la subasta, vas a poder ingresar a la plataforma y realizar tus ofertas de forma completamente online.