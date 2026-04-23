Estafas con Shein y Temu: la advertencia que lanzó ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) emitió una advertencia ante el o de estafas dirigidas a usuarios que realizan compras en plataformas internacionales como Shein y Temu. Los detalles y advertencias.

Según el organismo, los ciberdelincuentes aprovechan el crecimiento del comercio electrónico y la expectativa de los consumidores por recibir sus pedidos para desplegar maniobras de fraude digital.

El mecanismo más frecuente consiste en el envío de correos electrónicos falsos que simulan ser comunicaciones oficiales de la Aduana o de ARCA. En estos mensajes se informa que un paquete está retenido y se solicita el pago de supuestos aranceles o la verificación de datos personales.

Para generar confianza, los estafadores incluyen elementos que imitan la identidad institucional, como logos oficiales, números parciales de DNI y botones de pago. Además, los correos contienen enlaces que redirigen a páginas web falsas, diseñadas para robar información confidencial, como datos bancarios o claves personales.

El auge de las compras internacionales mediante sistemas como el “puerta a puerta” y servicios de courier generó un escenario propicio para estas maniobras. Los delincuentes explotan la ansiedad de los usuarios por recibir sus productos para inducirlos a realizar pagos inexistentes o compartir información sensible.

Qué dice ARCA

Desde el organismo fueron contundentes: nunca solicitan pagos ni datos personales a través de correos electrónicos.

Además, remarcaron que el único canal oficial de comunicación con los contribuyentes es el Domicilio Fiscal Electrónico, por lo que cualquier mensaje recibido fuera de esa vía debe considerarse sospechoso.

ARCA difundió una serie de consejos para prevenir este tipo de fraudes:

No abrir enlaces ni descargar archivos de correos dudosos

No brindar información personal o bancaria ante solicitudes no verificadas

Verificar siempre la autenticidad de las comunicaciones

Denunciar intentos de phishing a la casilla oficial correspondiente

Asimismo, recordó que las compras internacionales están reguladas por el régimen de pequeños envíos, que permite paquetes de hasta 3.000 dólares y 50 kilos por envío, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

El organismo insistió en la importancia de mantenerse alerta frente a este tipo de engaños, que continúan en aumento.

La recomendación principal es desconfiar de cualquier mensaje que solicite pagos urgentes o datos sensibles, especialmente si llega por canales no oficiales.