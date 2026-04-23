El amargo momento que vivió una economista mendocina en Europa

Elena Alonso, la economista mendocina conocida como Elena Financiera, vivió un amargo y desagradable momento en Europa. La influencer está recorriendo varios países del viejo continente junto a su novio y en Madrid sufrió un robo. La joven no dudó en contar su experiencia y dejar consejos a sus seguidores en su cuenta oficial.

"Nos robaron en Madrid", comenzó su descargo en redes sociales Elena Alonso y luego contó en detalle que le robaron la mochila en un bar. A partir de esta desagradable experiencia dio una serie de consejos para que un imprevisto no arruine el viaje.

"Estábamos de viaje, todo venía perfecto… hasta que en un bar nos robaron la mochila. Ahí tenía todo: billetera, tarjetas, efectivo y los pasaportes argentinos de los dos", comentó la economista.

"En el momento no dije nada. Estaba procesando el susto y tampoco quería preocupar a la familia. Pero hubo algo que hizo toda la diferencia: no estaba sola. Cuando hay equipo, se nota en estos momentos. No es solo dividir gastos, es saber que si algo sale mal, alguien está ahí", agregó.

Además hizo foco en una frase que le dijo su novio sin que ella preguntara: "Si nos robaron, nos robaron a los dos". A partir de esas palabras ella expresó lo importante que es tener una pareja en la cual apoyarse y poder organizar, por ejemplo, un viaje.

Elena Alonso Robo en europa Elena Alonso Robo en europa @elena.financiera

Consejos para que un robo no arruine un viaje a Europa

En primer lugar, Elena Alonso explicó que es muy importante estar alerta y tener en cuenta algunos consejos. "En Europa los hurtos son moneda corriente", dijo.

"Nosotros tuvimos la precaución de dividir las cosas, no solo la plata. Hay que llevar sí o sí riñonera, los documentos importantes se dejan en el hotel", agregó.

Además, junto al video dejó un punteo de consejos:

Usá riñonera o algo siempre encima

No lleves todos los documentos con vos

Dividí plata, tarjetas y pasaportes

Tené foto de todo