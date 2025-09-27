Presenta:

Estilo

|

debate

Inversores en debate: todos los Sociales del encuentro organizado por MDZ

Elena Alonso y Federico Giroldi expusieron visiones opuestas en un formato dinámico con Rubén Rabanal como moderador. No te pierdas las fotos del momento.

Alexia Gutiérrez

Alexia Gutiérrez

Mirá nuestra galería de fotos al final de la nota.

Mirá nuestra galería de fotos al final de la nota.

Rodrigo D'Angelo / MDZ

El jueves 25 de septiembre, el salón Mirador del Hotel Sheraton en Mendoza se convirtió en el punto de encuentro de un nuevo evento organizado por MDZ. Desde las 17 hasta las 19 horas, la propuesta reunió a empresarios, profesionales y curiosos del mundo económico en una tarde de networking e intercambio de ideas que dejó mucho para pensar.

La jornada arrancó con un coffee break distendido que funcionó como excusa perfecta para el relacionamiento. Durante esa primera media hora, el clima se pareció más a un living abierto que a la antesala de un debate, en donde los asistentes recorrieron el salón con sus tazas en mano y charlaron sobre los temas de la coyuntura económica con la cordillera de fondo. Esa instancia inicial, distinta a la de ediciones anteriores, fue fundamental para romper el hielo antes de que comenzara la charla central.

Te Podría Interesar

Pasadas las 17.30, las miradas se dirigieron al frente del salón donde los protagonistas tomaron sus lugares. Los expertos invitados fueron Elena Alonso y Federico Giroldi, dos voces con miradas opuestas pero complementarias sobre cómo encarar las inversiones hoy, mientras que la moderación estuvo en manos de Rubén Rabanal.

Un momento enriquecedor

La dinámica, inspirada en el recordado “vino vs cerveza”, presentó esta vez un contrapunto entre el inversor de riesgo y el inversor conservador. Alonso se enfocó en el perfil más prudente, sobre opciones que ofrecen seguridad en contextos de volatilidad. Giroldi, en cambio, defendió el camino de quienes buscan mayores rendimientos asumiendo riesgos.

Los ejes temáticos atravesaron todo el debate y cada uno de ellos fue motivo de análisis profundo. Desde la eterna discusión sobre el dólar y su rol como refugio, hasta el auge de las criptomonedas. Lo interesante fue que, lejos de cerrar con respuestas definitivas, la charla puso sobre la mesa la idea de que no existe un único camino correcto, sino perfiles distintos que responden a realidades, necesidades y apetitos de riesgo diferentes.

El evento también contó con el respaldo de un grupo de sponsors que acompañaron la propuesta: Hotel Sheraton, Ohana+Chimpay, Emerald Capital, Elena Financiera, Bonaqua y Max Capital. Además, el encuentro incluyó un juego de aproximación que despertó sonrisas y entusiasmo, con premios que iban desde vinos hasta una cena en Chachingo, lo que terminó de darle un toque lúdico a una tarde que no se quedó únicamente en la teoría.

No te pierdas nuestra galería de fotos:

Sociales Ciclo de Charlas MDZ-2
Federico Giroldi junto a Elena Alonso.

Federico Giroldi junto a Elena Alonso.

Sociales Ciclo de Charlas MDZ-13
Lucas Delonc.

Lucas Delonc.

Sociales Ciclo de Charlas MDZ-6
Patricia Terranova, Melany Borgia y Federico Giroldi.

Patricia Terranova, Melany Borgia y Federico Giroldi.

Sociales Ciclo de Charlas MDZ-7
Diego Cannigia también dio el presente.

Diego Cannigia también dio el presente.

Sociales Ciclo de Charlas MDZ-8
Paula Cardiol se sumó a escuchar la charla.

Paula Cardiol se sumó a escuchar la charla.

Sociales Ciclo de Charlas MDZ-9
Nahuel Vacchelli junto a Nicolás Aroma.

Nahuel Vacchelli junto a Nicolás Aroma.

Sociales Ciclo de Charlas MDZ-10
Natalí Mesías.

Natalí Mesías.

Sociales Ciclo de Charlas MDZ-11
Florencia Mesías.

Florencia Mesías.

Sociales Ciclo de Charlas MDZ-14
Juan Francisco Blotta, Elena Alonso ,Micaela Bariffuza y Loana Isla.

Juan Francisco Blotta, Elena Alonso ,Micaela Bariffuza y Loana Isla.

Sociales Ciclo de Charlas MDZ-12
Gustavo Minni se sumó a la experiencia.

Gustavo Minni se sumó a la experiencia.

Sociales Ciclo de Charlas MDZ-15
Eliana González.

Eliana González.

Sociales Ciclo de Charlas MDZ-16
Gustavo Mori.

Gustavo Mori.

Sociales Ciclo de Charlas MDZ-17
Rodrigo Acevedo y Federico Giroldi.

Rodrigo Acevedo y Federico Giroldi.

Sociales Ciclo de Charlas MDZ-18
Batalla Kukuieff y Paula Cueto.

Batalla Kukuieff y Paula Cueto.

Sociales Ciclo de Charlas MDZ-20
Julia Kerman, Federico Giroldi y Agustín Pérez.

Julia Kerman, Federico Giroldi y Agustín Pérez.

Sociales Ciclo de Charlas MDZ-22
Patricia Terranova y Dolores García Barrena.

Patricia Terranova y Dolores García Barrena.

Sociales Ciclo de Charlas MDZ-23
Melany Borgia y Aroma Vallejo.

Melany Borgia y Aroma Vallejo.

Sociales Ciclo de Charlas MDZ-24
Marcos Martínez, Gustavo Mori y Franco Di Santo.

Marcos Martínez, Gustavo Mori y Franco Di Santo.

Sociales Ciclo de Charlas MDZ-25
Nóbrega Sebastián junto a Hernán Piva.

Nóbrega Sebastián junto a Hernán Piva.

Sociales Ciclo de Charlas MDZ-26
La charla puso el foco en los caminos posibles para inversores de riesgo y conservadores.

La charla puso el foco en los caminos posibles para inversores de riesgo y conservadores.

Sociales Ciclo de Charlas MDZ-28
Los asistentes compartieron experiencias y escucharon a expertos en inversiones en un clima distendido.

Los asistentes compartieron experiencias y escucharon a expertos en inversiones en un clima distendido.

Sociales Ciclo de Charlas MDZ-32
Elena Alonso y Federico Giroldi expusieron visiones opuestas en un formato dinámico con Rubén Rabanal como moderador.

Elena Alonso y Federico Giroldi expusieron visiones opuestas en un formato dinámico con Rubén Rabanal como moderador.

Sociales Ciclo de Charlas MDZ-40
Con el apoyo de sponsors y un juego final, el evento sumó un costado lúdico a la discusión financiera.

Con el apoyo de sponsors y un juego final, el evento sumó un costado lúdico a la discusión financiera.

sociales ciclo de charlas MDZ-47
El evento del 25 de septiembre en Mendoza combinó networking, café y un intercambio profundo sobre finanzas.

El evento del 25 de septiembre en Mendoza combinó networking, café y un intercambio profundo sobre finanzas.

Archivado en

Notas Relacionadas