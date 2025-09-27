Inversores en debate: todos los Sociales del encuentro organizado por MDZ

Elena Alonso y Federico Giroldi expusieron visiones opuestas en un formato dinámico con Rubén Rabanal como moderador. No te pierdas las fotos del momento.

El jueves 25 de septiembre, el salón Mirador del Hotel Sheraton en Mendoza se convirtió en el punto de encuentro de un nuevo evento organizado por MDZ. Desde las 17 hasta las 19 horas, la propuesta reunió a empresarios, profesionales y curiosos del mundo económico en una tarde de networking e intercambio de ideas que dejó mucho para pensar.

La jornada arrancó con un coffee break distendido que funcionó como excusa perfecta para el relacionamiento. Durante esa primera media hora, el clima se pareció más a un living abierto que a la antesala de un debate, en donde los asistentes recorrieron el salón con sus tazas en mano y charlaron sobre los temas de la coyuntura económica con la cordillera de fondo. Esa instancia inicial, distinta a la de ediciones anteriores, fue fundamental para romper el hielo antes de que comenzara la charla central.

Pasadas las 17.30, las miradas se dirigieron al frente del salón donde los protagonistas tomaron sus lugares. Los expertos invitados fueron Elena Alonso y Federico Giroldi, dos voces con miradas opuestas pero complementarias sobre cómo encarar las inversiones hoy, mientras que la moderación estuvo en manos de Rubén Rabanal.

Un momento enriquecedor La dinámica, inspirada en el recordado “vino vs cerveza”, presentó esta vez un contrapunto entre el inversor de riesgo y el inversor conservador. Alonso se enfocó en el perfil más prudente, sobre opciones que ofrecen seguridad en contextos de volatilidad. Giroldi, en cambio, defendió el camino de quienes buscan mayores rendimientos asumiendo riesgos.

Los ejes temáticos atravesaron todo el debate y cada uno de ellos fue motivo de análisis profundo. Desde la eterna discusión sobre el dólar y su rol como refugio, hasta el auge de las criptomonedas. Lo interesante fue que, lejos de cerrar con respuestas definitivas, la charla puso sobre la mesa la idea de que no existe un único camino correcto, sino perfiles distintos que responden a realidades, necesidades y apetitos de riesgo diferentes.