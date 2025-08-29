Vino, Cerveza y Sociales: el evento de MDZ que conquistó con degustaciones y debates

El Hotel Hualta se transformó en un espacio donde el terciopelo rojo de las cortinas, las luces colgantes y un clima distendido marcaron la tónica de una velada diferente. Allí, MDZ organizó una propuesta singular que tuvo como eje a dos clásicos que dividen pasiones, pero también unen charlas: el vino y la cerveza .

Bajo el nombre “Vino vs Cerveza”, el encuentro puso frente a frente a referentes de cada universo y convocó a un público con ganas de aprender y degustar, que se dejó llevar por un formato dinámico, entre juegos y conversaciones.

La conducción estuvo a cargo del periodista Federico Croce, quien desde el arranque estableció complicidad con la audiencia. Por el lado del vino , estuvo Federico Gambetta, enólogo con trayectoria en vendimias internacionales y actual integrante de Altos Las Hormigas, quien compartió anécdotas y experiencias. Del otro lado, Verónica Ramírez Sterponi, especialista en cerveza y gerenta de producción en 23 Ríos, desplegó su conocimiento sobre la industria cervecera.

Se habló de variedades poco conocidas que sorprendieron hasta a los más entendidos, de maridajes que invitan a pensar en nuevas combinaciones, del crecimiento sostenido de las versiones sin alcohol, de consejos simples para aprender a catar sin necesidad de ser un experto, y de cómo ambos productos logran convivir sin competir en un mercado cada vez más diverso.

Los asistentes no fueron meros espectadores. Hubo espacio para el juego y la participación activa: un divertido ping pong de preguntas y respuestas que puso a prueba los conocimientos de los presentes. Los premios (que incluyeron vinos de Huentala Wines y cenas en Chachingo) se convirtieron en un condimento adicional que mantuvo la expectativa en alto y generó momentos de entusiasmo compartido.

La jornada también tuvo el lanzamiento de +VINO, el nuevo espacio audiovisual de MDZ realizado junto a la productora El Generador. Por supuesto, luego del debate se ofreció un cocktail en el que se pudieron degustar vinos de bodegas mendocinas y cervezas artesanales de la región.

En definitiva, “Vino vs Cerveza” fue prueba de que la rivalidad es apenas un juego de palabras. El vino y la cerveza, lejos de enfrentarse, convivieron en una noche que invitó a mirar con nuevos ojos a dos bebidas que son parte de la identidad mendocina.

No te pierdas nuestra galería de fotos:

SOCIALES VINO CERVEZA MDZ (58 de 63) El encuentro "Vino vs Cerveza" estuvo bajo la conducción de Federico Croce. MILAGROS LOSTES - MDZ

SOCIALES VINO CERVEZA MDZ (50 de 1) Ronit Camsen, Directora del grupo Huentala, junto a su hija. MILAGROS LOSTES - MDZ

SOCIALES VINO CERVEZA MDZ (52 de 63) Marita Bressia, Walter Bressia, CArolina Füller y Gabriel Fidel, de charla. MILAGROS LOSTES - MDZ

SOCIALES VINO CERVEZA MDZ (55 de 63) ¡Hubo juegos muy divertidos! En l afoto, todos concentrados para acertar el número en el juego de aproximación. MILAGROS LOSTES - MDZ

SOCIALES VINO CERVEZA MDZ (102 de 63) Luis Rimoldi y Bianca Bonifati. MILAGROS LOSTES - MDZ

SOCIALES VINO CERVEZA MDZ (107 de 63) Diego Lago, Martín Marchesini, Marcela Terranova y Federico Croce. MILAGROS LOSTES - MDZ

SOCIALES VINO CERVEZA MDZ (114 de 63) Sofi, Anita y Selene: ¡muchas risas! MILAGROS LOSTES - MDZ

vino y cerveza 89 Federico Gambetta y Verónica Ramírez Sterponi: con su saber y su buena onda, protagonizaron el encuentro. Marcos Garcia/MDZ

SOCIALES VINO CERVEZA MDZ (113 de 63) Gema Gallardo entrevistando a Gabriel Fidel, para MDZ Radio. MILAGROS LOSTES - MDZ

SOCIALES VINO CERVEZA MDZ (93 de 63) Federico Ontanilla, Rocío Barros y Sofía Guillén. MILAGROS LOSTES - MDZ

sociales vino cerveza mdz-14 Sol Vila y Martina Rinaldi. Rodrigo D'Angelo / MDZ

SOCIALES VINO CERVEZA MDZ (76 de 5) ¡Nada mejor que una cerveza bien fría!

SOCIALES VINO CERVEZA MDZ (76 de 63) Leandro Córdoba Pacheco y Julieta Fernández Real. MILAGROS LOSTES - MDZ

SOCIALES VINO CERVEZA MDZ (77 de 63) Gabriel Fidel, Lorena Cepparo y Francisco Bragoni. MILAGROS LOSTES - MDZ

SOCIALES VINO CERVEZA MDZ 48 Parte del team MDZ: ¡el evento fue un éxito!

SOCIALES VINO CERVEZA MDZ (78 de 5) Diferentes bodegas dieron el presente en el evento.

SOCIALES VINO CERVEZA MDZ (91 de 63) Diego Lago, Patricia Terranova, Marcela Terranova y Martín Marchesini. MILAGROS LOSTES - MDZ

SOCIALES VINO CERVEZA MDZ (79 de 5) Diego Lago -gerente general de Palmares Open Mall- y Patricia Terranova -MDZ- también disfrutaron de la velada. MILAGROS LOSTES - MDZ

SOCIALES VINO CERVEZA MDZ (85 de 63) Lorena Cepparo, Francisco Bragoni, Laura Arciénega, Alejandra Gil Posleman y Marita Bressia. MILAGROS LOSTES - MDZ

SOCIALES VINO CERVEZA MDZ 35 Federico Gambetta y Verónica Ramírez Sterponi junto a Fede Croce. MILAGROS LOSTES - MDZ

SOCIALES VINO CERVEZA MDZ (86 de 63)

SOCIALES VINO CERVEZA MDZ (89 de 63)

SOCIALES VINO CERVEZA MDZ (104 de 63) ¡Riquísimo! Empanaditas de La Cabrera. MILAGROS LOSTES - MDZ

SOCIALES VINO CERVEZA MDZ (108 de 63) Ariel Robert junto a Laura Carbonari. MILAGROS LOSTES - MDZ

SOCIALES VINO CERVEZA MDZ 28 Mariana, Sharbel, Patricia y muchos más, divertidos en el momento de los juegos. MILAGROS LOSTES - MDZ

SOCIALES VINO CERVEZA MDZ (110 de 63) Gisela Levín y Cecilia Agüero, de +Vino, junto a Walter Bressia -presidente de Bodegas de Argentina-. MILAGROS LOSTES - MDZ

SOCIALES VINO CERVEZA MDZ (61 de 63)

SOCIALES VINO CERVEZA MDZ 6 Jorge Cabrera y Alejandra Gil Posleman. MILAGROS LOSTES - MDZ

SOCIALES VINO CERVEZA MDZ 7 Martín Marchesini, Carolina Cortínez y Diego Lago. MILAGROS LOSTES - MDZ

SOCIALES VINO CERVEZA MDZ 18 Sharbel Morcos tuvo la palabra durante la charla de Vino vs Cerveza. MILAGROS LOSTES - MDZ

SOCIALES VINO CERVEZA MDZ 32 María Day y Nicolás Domizio. MILAGROS LOSTES - MDZ

SOCIALES VINO CERVEZA MDZ 20 El debate fue lúdico y muy descontracturado. MILAGROS LOSTES - MDZ

SOCIALES VINO CERVEZA MDZ 33 Federico Ontanilla, Sofía Guillén, Sofía Antón y Rocío Barros. MILAGROS LOSTES - MDZ

SOCIALES VINO CERVEZA MDZ 47 Graciela Sterponi junto a Paola Sterponi. MILAGROS LOSTES - MDZ

sociales vino cerveza mdz-18 Bodegueros, sommeliers, ejecutivos y fans del vino y de la cerveza dijeron presente. Rodrigo D'Angelo / MDZ

sociales vino cerveza mdz federico ontanilla Federico Ontanilla dio una entrevista para MDZ. Rodrigo D'Angelo / MDZ

SOCIALES VINO CERVEZA MDZ (73 de 63) Cecilia Carrizo Restagno y Romina Rolón. MILAGROS LOSTES - MDZ

SOCIALES VINO CERVEZA MDZ (78 de 63) Lautaro Varela y Hugo Olivero. MILAGROS LOSTES - MDZ

SOCIALES VINO CERVEZA MDZ (84 de 63) Las chicas de la productora El Generador, responsables de +Vino, se encontraron con Ariel Robert. MILAGROS LOSTES - MDZ