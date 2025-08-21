Así fue "Vino vs cerveza": mirá la vidriera del evento exclusivo de MDZ
Vino vs. cerveza es parte del ciclo de charlas de MDZ. Esta vez el debate fue sobre un versus polémico: ¿Vino o cerveza? La propuesta tiene una conclusión buscada: es vino y cerveza. Mirá las fotos y videos.
Pasó una nueva etapa del ciclo de charlas de MDZ con "Vino vs. Cerceza", un disparador que apuntaba a generar un debate lúdico y también generar un espacio de encuentro. Se trata de dos de las bebidas más populares de Argentina y el mundo, que además son parte de la producción local.
MDZ fue el anfitrión, con un grupo de auspiciantes comprometidos que acompañaron la iniciativa junto a más de 50 personas que disfrutaron del encuentro.
Te Podría Interesar
Para dar comienzo al tema hubo dos "alegatos": el de Verónica Ramírez Sterponi, encargada de destapar los secretos más fascinantes del mundo de la cerveza. Ella es licenciada en enología y especialista en producción de cerveza por la Universidad de Alicante.
Federico Gambetta fue el encargado de "defender" al vino. Federico es enólogo y se formó como Ingeniero Agrónomo en la Universidad Nacional de Cuyo. Realizó investigaciones sobre los efectos del cambio climático en el Malbec en el INTA. Su carrera lo llevó a realizar vendimias en Francia y Napa Valley, además de trabajar en el equipo de Catena Zapata.
El salón Terroir del Hotel Hualta fue el escenario. A la cita fueron invitados un grupo de referentes intercambiaron ideas sobre la vitivinicultura y la cervecería. Los maridajes, los productos sin alcohol, la convivencia de ambas industrias, entre otros ejes temáticos, fueron parte del encuentro. Luego vino el disfrute: una degustación de ambas bebidas, con delicias especiales.
La conducción estuvo a cargo de Federico Croce.
La vidriera
Este nuevo Ciclo de Charlas MDZ no sería posible sin el acompañamiento de marcas que también creen en la importancia de generar espacios de conversación y reflexión. Agradecemos especialmente al Hotel Hualta por recibirnos y a nuestros sponsors: Trapiche, Viña Doña Paula, Chachingo, Triunfo Seguros, Huentala Wines, 23 Ríos, Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, Bodega Familia Morcos y La Cabrera.
Luego de las charlas habrá sorteos.