Así fue "Vino vs cerveza": mirá la vidriera del evento exclusivo de MDZ

Pasó una nueva etapa del ciclo de charlas de MDZ con "Vino vs. Cerceza", un disparador que apuntaba a generar un debate lúdico y también generar un espacio de encuentro. Se trata de dos de las bebidas más populares de Argentina y el mundo, que además son parte de la producción local.

MDZ fue el anfitrión, con un grupo de auspiciantes comprometidos que acompañaron la iniciativa junto a más de 50 personas que disfrutaron del encuentro.

Para dar comienzo al tema hubo dos "alegatos": el de Verónica Ramírez Sterponi, encargada de destapar los secretos más fascinantes del mundo de la cerveza. Ella es licenciada en enología y especialista en producción de cerveza por la Universidad de Alicante.

Federico Gambetta fue el encargado de "defender" al vino. Federico es enólogo y se formó como Ingeniero Agrónomo en la Universidad Nacional de Cuyo. Realizó investigaciones sobre los efectos del cambio climático en el Malbec en el INTA. Su carrera lo llevó a realizar vendimias en Francia y Napa Valley, además de trabajar en el equipo de Catena Zapata.

El salón Terroir del Hotel Hualta fue el escenario. A la cita fueron invitados un grupo de referentes intercambiaron ideas sobre la vitivinicultura y la cervecería. Los maridajes, los productos sin alcohol, la convivencia de ambas industrias, entre otros ejes temáticos, fueron parte del encuentro. Luego vino el disfrute: una degustación de ambas bebidas, con delicias especiales.

La conducción estuvo a cargo de Federico Croce.

Este nuevo Ciclo de Charlas MDZ no sería posible sin el acompañamiento de marcas que también creen en la importancia de generar espacios de conversación y reflexión. Agradecemos especialmente al Hotel Hualta por recibirnos y a nuestros sponsors: Trapiche, Viña Doña Paula, Chachingo, Triunfo Seguros, Huentala Wines, 23 Ríos, Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, Bodega Familia Morcos y La Cabrera.

