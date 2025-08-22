Cómo fue el exclusivo momento MDZ en el que el vino y la cerveza se dieron la mano

Vino vs. cerveza es parte del ciclo de charlas de MDZ, que se vivió este jueves 21 en el hotel Hualta de Mendoza.

El Hotel Hualta fue escenario de una propuesta singular organizada por MDZ, que puso frente a frente a dos bebidas emblemáticas: el vino y la cerveza. El encuentro, bautizado “Vino vs Cerveza”, reunió a especialistas, productores y público en un formato dinámico que combinó charlas, juegos y degustaciones.

vino y cerveza 89 Marcos Garcia/MDZ Vino vs Cerveza Desde el inicio, la conducción del periodista Federico Croce generó complicidad con los asistentes con una pregunta clave: ¿team vino o team cerveza? La consigna abrió paso a la presentación de los protagonistas de la jornada. Por el lado del vino, el enólogo Federico Gambetta compartió su experiencia en vendimias internacionales y su actual trabajo en Altos Las Hormigas. En representación de la cerveza, la especialista Verónica Ramírez Sterponi, gerenta de producción en 23 Ríos, reveló secretos de la fermentación y la innovación en el sector.

SOCIALES VINO CERVEZA MDZ 29 MILAGROS LOSTES - MDZ Durante la charla, los expertos recorrieron cinco ejes: variedades poco conocidas, maridajes destacados, el auge de las versiones sin alcohol, tips para catar en simples pasos y la convivencia de ambos productos en el mercado.

sociales vino cerveza mdz-21 El público y los premios El público también participó activamente en un juego de preguntas y respuestas, con premios que incluyeron vinos de Huentala Wines y cenas en Chachingo. La interacción aportó frescura y mantuvo la atención hasta el cierre.

SOCIALES VINO CERVEZA MDZ (77 de 5) Además, en la jornada se realizó el lanzamiento de +VINO, un nuevo espacio audiovisual de MDZ en conjunto con la productora El Generador, y con un cocktail que permitió degustar tanto vinos de bodegas mendocinas como cervezas artesanales de la región.