Decepción de empresas de la Unión Europea por aranceles al vino en Estados Unidos

El Comité Europeo de Empresas del Vino (CEEV) declaró este viernes su "profunda decepción" por la declaración conjunta de la Unión Europea y Estados Unidos para evitar una guerra comercial, que no incluye el vino entre los sectores exentos de los nuevos aranceles máximo general estadounidense del 15 %.

" Esta omisión es especialmente preocupante , dado el estatus del vino como producto estrella de exportación europeo y su importante contribución a la creación de valor en toda la cadena de suministro estadounidense", indicó el CEEV en un comunicado.

Las empresas del vino consideraron "urgente" eliminar esos aranceles y "proteger un sector que genera prosperidad, sostenibilidad y conectividad".

El CEEV recordó que Estados Unidos es el principal mercado de destino de los vinos europeos y que solo en 2024 las exportaciones de ese producto ascendieron a más de 4.880 millones de euros.

"El arancel estadounidense del 15 %, vigente desde principios de mes, está perjudicando al sector y seguirá reduciendo nuestra facturación, suspendiendo las inversiones y disminuyendo los volúmenes de exportación", dijo.

Según alertó, los volúmenes de exportación podrían disminuir hasta un 10 % inmediatamente, con daños a largo plazo en la cuota de mercado y las relaciones comerciales.

La situación, aseguran las empresas europeas del sector del vino, también perjudicará a Estados Unidos, ya que por cada dólar generado por las exportaciones de vino europeo a EE.UU., los sectores de distribución y hostelería estadounidenses obtienen 4,50 dólares.

Esperanza ante los duros aranceles

El CEEV insistió en que el vino debe incluirse en las próximas conversaciones entre las autoridades estadounidenses y de la UE. "Seguimos confiando en que nuestros productos se beneficiarán de un régimen especial, con aplicación exclusiva de arancelesNMF (nación más favorecida).

Aunque el vino y las bebidas espirituosas europeas quedarán sujetas a un arancel máximo del 15 % por parte de Estados Unidos bajo el acuerdo entre Bruselas y Washington, la Comisión Europea dijo el jueves que buscará reducir la tarifa que se aplica a esta categoría de productos en futuras conversaciones con EE.UU.

"Este era uno de los intereses ofensivos más importantes de la Unión Europea. Desafortunadamente, no logramos incluir este sector entre los que seguirían en el nivel de nación más favorecida. Me gustaría añadir una palabra importante, y es que no lo hemos logrado 'todavía'", dijo el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, que afirmó que ambos equipos negociadores se han comprometido a seguir explorando en qué sectores se podrían reducir los aranceles a futuro.