Estados Unidos y China extienden por 90 días más la suspensión de sus aranceles

Estados Unidos y China alargan por 90 días más la aplicación de sus aranceles recíprocos, según lo ha comunicado Donald Trump en sus red social

"Acabo de firmar una orden ejecutiva que prorrogará la suspensión de aranceles a China durante otros 90 días. El resto de elementos del acuerdo permanecerán sin cambios", ha afirmado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump acerca de su política internacional al respecto.

Lo publicó en la red Truth Social, en alusión a la correspondiente orden en la que sitúa la nueva fecha límite para la aplicación de aranceles en el 10 de noviembre.

Asimismo, en un comunicado conjunto de ambos gobiernos, las dos mayores potencias económicas del mundo han detallado los términos de este acuerdo, forjado en el encuentro en Suecia entre el vice primer ministro de China, He Lifeng, y, de la parte de Estados Unidos, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el representante de Comercio, Jamieson Greer.

Estados Unidos y China ceden ante la presión generada Las condiciones de esta nueva prórroga replican las firmadas en la primera suspensión, el 12 de mayo, por un periodo también de 90 días.