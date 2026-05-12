Escándalo en Estados Unidos: una alcaldesa admitió trabajar como agente secreto para China

La alcaldesa de Arcadia, California , renunció a su cargo este lunes tras el anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos de que accedió a declararse culpable por actuar como agente ilegal del gobierno chino, el cual representa un cargo federal.

Con una pena máxima de hasta 10 años en una prisión federal, Eileen Wang (58) presentó su dimisión en el Ayuntamiento de Arcadia en la madrugada del lunes cuando aceptó declararse culpable de un solo delito grave.

El comunicado del FBI a través de su cuenta de X sobre el caso de la alcaldesa de California.

De acuerdo con la información publicada por el Departamento de Justicia en un comunicado, Wang y Yaoning “Mike” Sun promovieron mensajes a favor de Beijing en los Estados Unidos bajo el comando de funcionarios del gobierno de China desde finales de 2020 hasta 2022.

Uno de los medios utilizados por ambos era US News Center, del cual el exprometido de Wang era codueño, una plataforma que se ofrecía como una fuente de noticias dirigida a la comunidad chino-estadounidense concentrados en el sur de California. No obstante, el contenido presentado era dirigido por funcionarios de la República Popular China.

Las acusaciones del gobierno de Estados Unidos

Según la acusación presentada por fiscales federales de Estados Unidos, la funcionaria Wang habría trabajado bajo directivas del gobierno de China para difundir contenido favorable a Beijing a través de un sitio web de noticias. La investigación sostiene que incluso llegó a consultar y pedir aprobación a funcionarios chinos antes de publicar determinados artículos, sin informar nunca a sus lectores sobre ese vínculo.

Uno de los episodios señalados por la fiscalía ocurrió en junio de 2021. De acuerdo con el expediente, Wang recibió artículos ya redactados mediante mensajes cifrados en WeChat enviados por funcionarios chinos. Minutos después, el contenido apareció publicado en su portal y ella respondió con el enlace de la nota. La respuesta del funcionario fue inmediata: “¡Qué rápido! Gracias a todos”.

Entre los textos difundidos figuraba uno que negaba las denuncias por trabajo forzado y violaciones a los derechos humanos en Xinjiang.

Una multa de 250 mil dólares y la posibilidad de ir a prisión

El caso generó fuerte repercusión en Estados Unidos. El primer fiscal adjunto, Bill Essayli, aseguró que el acuerdo judicial alcanzado por Wang representa “un nuevo avance” frente a los intentos de China de influir en las instituciones estadounidenses. “Quienes actúan en secreto bajo las órdenes de gobiernos extranjeros socavan nuestra democracia”, afirmó.

Wang había sido elegida en noviembre de 2022 como integrante del Concejo Municipal de Arcadia, una ciudad ubicada a unos 21 kilómetros al noreste de Los Ángeles y con una importante comunidad de origen chino. Allí, el cargo de alcalde se define de manera rotativa entre los cinco concejales.

Ahora, la funcionaria enfrenta una posible condena de hasta diez años de prisión federal y una multa que podría alcanzar los 250.000 dólares. La declaración formal de culpabilidad se concretaría en las próximas semanas, mientras el FBI continúa avanzando con la investigación.

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Aunque el acuerdo con la fiscalía se firmó el mes pasado, recién fue dado a conocer este lunes. A través de sus abogados, Wang aseguró que “lamenta los errores cometidos en su vida personal” y sostuvo que su “compromiso con la comunidad de Arcadia permanece intacto”.

Desde el municipio también se pronunciaron sobre el caso. El administrador municipal, Dominic Lazzaretto, calificó las acusaciones como “profundamente preocupantes” en un comunicado oficial. Sin embargo, aclaró que los hechos investigados ocurrieron antes de que Wang asumiera su cargo en diciembre de 2022 y aseguró que no existe ningún riesgo para la ciudad ni para sus habitantes.

En paralelo, Sun (expareja de Wang) ya se había declarado culpable en octubre de 2025 en una causa separada por actuar ilegalmente como agente extranjero al servicio de China.