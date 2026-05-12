Se tiró de cabeza a la Fontana di Trevi y tendrá que pagar una considerable multa: cuánto le costó la broma

Un turista fue sancionado después de lanzarse de cabeza al interior de la Fontana di Trevi, la fuente más famosa de Roma , y nadar ante la presencia de decenas de visitantes.

Los presentes registraron el momento y difundieron el video en redes sociales, que rápidamente se viralizó, lo que desató la furia de las autoridades italianas. Asimismo, se reavivó un debate sobre el turismo masivo en la capital de Italia y la importancia de la protección del patrimonio histórico.

En las imágenes, se puede ver al hombre vestido mirando desde uno de los costados del monumento. Desde allí, el sujeto tomó impulso, se arrojó al agua y luego nadó por la fuente como si se tratara de una piscina pública.

Un hombre se tiró en la Fontana di Trevi y desató la furia entre los presentes

Los que se encontraban en el lugar, tomándose fotos frente a la emblemática fuente, se vieron sorprendidos y desconcertados con la aparición del sujeto en el agua.

De cuánto es la multa que tendrá que pagar el hombre que se tiró a la fuente

Luego de unos segundos nadando en la fuente, la policía italiana intervino y lo interceptó en el lugar. De acuerdo con lo trascendido en los medios locales, los agentes le aplicaron una sanción económica de 500 euros al turista.

Además, las autoridades analizan la posibilidad de imponerle un Daspo urbano, una medida que podría impedirle regresar a determinadas zonas históricas del centro de Roma.

El caso se suma a una serie de conductas que las autoridades locales buscan contener en espacios patrimoniales con alta presencia de visitantes. En Roma, los episodios de este tipo dejaron de ser vistos solo como infracciones aisladas y pasaron a formar parte de una política de control sobre el uso de monumentos históricos.

La Fontana Di Trevi es uno de los principales atractivos turísticos de Roma. Foto: Agencia EFE La Fontana Di Trevi es uno de los principales atractivos turísticos de Roma. Agencia EFE

La Fontana di Trevi recibe miles de personas por día y es uno de los puntos de mayor concentración turística de la capital italiana. Esa presión diaria elevó la preocupación por las conductas que pueden afectar la conservación del monumento o alterar el funcionamiento del espacio público que lo rodea.