Operación Sombra: los ataques secretos de Emiratos Árabes contra Irán que sacuden Medio Oriente

Emiratos Árabes Unidos atacó militarmente a Irán desde que comenzó la guerra en Medio Oriente , aunque el accionar no fue reconocido públicamente, según informaron fuentes citadas por el diario The Wall Street Journal.

Los ataques incluyeron un bombardeo ocurrido en abril contra una refinería situada en la isla iraní de Lavan, en el Golfo Pérsico. El ataque provocó un incendio que dejó fuera de servicio gran parte de la planta durante meses.

El Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí evitó realizar comentarios sobre los ataques, aunque remitió a declaraciones previas en las que defendió el derecho del país a responder “incluso militarmente” frente a actos hostiles.

El régimen de Irán, por su parte, sostuvo en aquel momento que la refinería había sido atacada “por el enemigo” y respondió con una oleada de misiles y drones contra Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

El bombardeo, además, ocurrió en paralelo al anuncio del alto el fuego impulsado por Donald Trump tras cinco semanas de campaña aérea. No obstante, de acuerdo a las fuentes, Estados Unidos no expresó malestar por el ataque porque el alto el fuego todavía no se encontraba consolidado, y hasta recibió con satisfacción la participación de Emiratos Árabes Unidos .

La Casa Blanca tampoco respondió preguntas específicas sobre la participación militar emiratí, aunque sostuvo que Trump “tiene todas las opciones a su disposición” y que Estados Unidos mantiene “la máxima presión sobre el régimen iraní”.

Irán lanzó casi 3.000 misiles a Emiratos Árabes

Según la información publicada por The Wall Street Journal, Irán concentró gran parte de sus ataques sobre Emiratos Árabes Unidos, al lanzar más de 2.800 misiles y drones contra el país, más que contra cualquier otro estado, incluido Israel.

Los ataques afectaron el tráfico aéreo, el turismo y el mercado inmobiliario de Emiratos Árabes Unidos y provocaron suspensiones temporales de empleo y despidos.