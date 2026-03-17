El angustiante pedido de un argentino en Dubai en medio de la tensión en Medio Oriente

Un argentino que reside en Dubai relató la situación dramática que atraviesa en medio del conflicto en Medio Oriente y aseguró que busca regresar al país, aunque por el momento no logra hacerlo. Se trata de Hernán Clut, quien vive en los Emiratos Árabes Unidos por motivos laborales y describió el clima de tensión que se vive en la zona.

“Hace 15 minutos atrás acaban de explotar unos misiles acá, cerquita de nuestra casa. La situación, a ver, es complejo de explicar y difícil de entender”, relató Clut en diálogo con MDZ Radio .

Según explicó, los Emiratos cuentan con uno de los sistemas de defensa más avanzados del mundo, aunque eso no evita el clima de alarma entre quienes viven allí. “Emiratos Árabes tiene un sistema de defensa, uno de los más avanzados del mundo, el cual se lo provee Estados Unidos, y fuera de Estados Unidos el único que lo tiene es Emiratos Árabes y Arabia Saudita, inclusive es más poderoso que el de Israel”, señaló.

Aun así, remarcó que la situación genera preocupación entre los residentes extranjeros. “Más allá de eso, acá hay gente que se quiere ir, gente que no se quiere ir, y hay personas que no se pueden ir”, afirmó.

Clut recordó que el conflicto comenzó un sábado y que desde entonces la situación se volvió tensa para quienes permanecen en la región . “Cuando empezó la guerra, que fue un sábado, acá fuera de nuestra casa veíamos los misiles pasar por arriba de nuestra cabeza”, contó.

También describió las complicaciones iniciales en los aeropuertos y puertos de la zona. “Hubo muchos problemas con el tema de los turistas, porque hubo 20.000 turistas varados, tanto en el aeropuerto como en los puertos, por el tema de los cruceros”, detalló.

Con el paso de los días, muchos lograron abandonar el país. “Los argentinos que lograron irse, se fueron por sus propios medios”, sostuvo.

En ese sentido, comparó la respuesta de otros gobiernos con la situación de los argentinos que siguen en la zona. “Todas las embajadas, estamos hablando de Italia, España, Bélgica hace dos días, Alemania, Estados Unidos, el Reino Unido, todos esos países pusieron aviones militares para expatriar a sus ciudadanos, tanto turistas como residentes”, explicó.

En cambio, aseguró que desde la representación argentina la respuesta fue distinta. “Argentina, en la carta que yo les envié, de forma legal, por medio de un correo, me responden que no es problema de ellos, yo debo solucionar mi salida de acá, y que como el país, Emiratos Árabes, todavía no está declarado en guerra, Argentina no va a hacer nada por nosotros”.

Trabajo en riesgo y prioridad a la seguridad

Clut reside en Dubai por su trabajo en la industria petrolera offshore. Sin embargo, en medio de la tensión decidió no trasladarse a su puesto laboral por cuestiones de seguridad.

“Yo estoy acá por trabajo, yo trabajo en industria petrolera, offshore, de hecho, yo ayer debía salir para mi plataforma, la cual me negué a irme porque estoy en una zona bastante conflictiva, en frente de las costas, frente a Irán”, explicó.

La decisión también le generó complicaciones laborales. “Lo cual también tengo un problemita ahí ahora con el trabajo mío, porque yo necesito garantías de mi seguridad y yo le voy a dar prioridad a mi vida”, sostuvo.

En esa línea, remarcó que su prioridad es resguardar su integridad. “Por más que a mí me digan, 'sí, tenemos los mejores cuerpos militares y bla, bla, bla', yo voy a darle prioridad a mi vida, obviamente, y a mi seguridad”.

Mientras tanto, el argentino busca una alternativa que le permita abandonar la región y regresar a la Argentina en medio de un escenario marcado por la tensión militar y la incertidumbre. La entrevista en vivo debió interrumpirse de forma abrupta cuando sonaron alertas por posibles misiles en la zona, lo que obligó a Clut a resguardarse y provocó la pérdida de la comunicación.