Israel confirmó la muerte de Ali Larijani, jefe de Seguridad Nacional de Irán, en un ataque aéreo

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Israel confirma la muerte de Ali Larijani, jefe de Seguridad Nacional de Irán, en un ataque aéreo

En una nueva jornada de alta tensión en Medio Oriente, el Gobierno de Israel aseguró este martes haber abatido a Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. El ataque, descrito como una operación de precisión en el corazón de Teherán, también acabó con la vida de Gholamreza Soleimani, comandante de la fuerza paramilitar Basij. La noticia llega apenas 18 días después del inicio del conflicto abierto entre Irán, Israel y Estados Unidos, profundizando la crisis de liderazgo en la República Islámica.

Ali Larijani no era un funcionario más. Considerado durante décadas como la mano derecha del fallecido ayatolá Alí Jamenei, Larijani era el arquitecto de la estrategia de defensa y seguridad exterior de Irán.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, fue tajante al confirmar la operación: "Larijani y el comandante de la Basij fueron eliminados anoche y se han unido al jefe del 'programa de exterminio', Jamenei, y a todos aquellos apartados del 'eje del mal' en las profundidades del infierno".

Katz añadió que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) tienen órdenes estrictas de continuar la búsqueda de los líderes del régimen, a quienes calificó de responsables de décadas de "terror y represión".