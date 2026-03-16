Irán acusó a Javier Milei de "cruzar una línea roja" y lanzó una dura advertencia contra la Argentina

El gobierno de Irán acusó al presidente argentino Javier Milei de haber “cruzado una línea roja” al declarar días atrás que la República Islámica es enemiga de Argentina , en medio del clima de tensión internacional generado por los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

La advertencia fue publicada en una editorial del diario Tehran Times , medio cercano al régimen iraní y considerado una de las voces del establishment político de Teherán hacia la comunidad internacional. El artículo, titulado “Milei, Quo Vadis?” (“Milei, ¿qué estás haciendo?”), fue firmado por Saleh Abidi Maleki y contiene fuertes acusaciones contra el mandatario argentino.

En el texto, el autor sostiene que Milei está “alineado con el eje estadounidense-sionista” y afirma que su política exterior no responde a intereses nacionales sino a “presiones externas”. Además, acusa al Gobierno argentino de participar en un supuesto “proyecto de iranofobia”.

La editorial también vuelve a rechazar la responsabilidad de Irán en el atentado de 1994 contra la AMIA , que dejó 85 muertos, una acusación sostenida por la justicia argentina desde hace décadas.

El artículo concluye con un tono de advertencia hacia la administración libertaria. “Irán no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno argentino”, señala el texto, y agrega que la República Islámica deberá diseñar una “respuesta proporcionada” frente a lo que considera una enemistad declarada.

Las críticas del régimen iraní hacen referencia a un discurso pronunciado por Javier Milei el pasado 9 de marzo en la Yeshiva University, en Nueva York. Allí, el presidente argentino afirmó que Irán es enemigo de su país debido a los atentados contra la AMIA y contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, perpetrado en 1992.

Durante esa intervención, el mandatario también expresó su alianza estratégica con Estados Unidos e Israel y afirmó estar “orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo”, declaraciones que fueron celebradas por los estudiantes presentes.

La editorial del Tehran Times va más allá y acusa a la Argentina de haberse convertido en “el Israel de América Latina”, asegurando que grupos cercanos al gobierno israelí tendrían una fuerte influencia en los centros de decisión del país. En ese marco, el artículo también menciona supuestas empresas argentinas vinculadas a círculos sionistas que participarían en operaciones de espionaje o apoyo logístico contra Irán, acusaciones que no fueron comprobadas.

La advertencia se produce en un contexto de alta tensión en Medio Oriente y coloca a la Argentina en el centro de una disputa diplomática inesperada. Actualmente, Buenos Aires no tiene activa su embajada en Irán, luego de que el Gobierno decidiera cerrar la sede diplomática tras los primeros ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes en 2025.

En cambio, la embajada iraní en Buenos Aires continúa operativa, aunque dentro del oficialismo existen sectores que proponen expulsar a su personal diplomático, mientras otros consideran que una medida de ese tipo podría escalar aún más el conflicto diplomático entre ambos países.