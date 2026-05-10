Irán respondió la propuesta de paz impulsada por Estados Unidos y crece la incertidumbre en Medio Oriente

Irán ha dado una respuesta este domingo a la última propuesta realizada por los Estados Unidos para finalizar la guerra en Medio Oriente de forma definitiva. De acuerdo con la agencia iraní IRNA, la contestación se dió a través de Pakistán, país mediador en el conflicto.

A su vez, el medio estatal informó que la República Islámica de Irán dió cuenta de su respuesta al mediador paquistaní, la cual, si bien no se poseen todos los detalles, propone centrar la primera fase de las negociaciones en el fin de la guerra.

La guerra en Medio Oriente comenzó con una operación militar de los Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

Previamente, Irán había enviado una oferta de 14 puntos la semana pasada, por lo que esta segunda respuesta llegó luego de que Teherán estudiara en repetidas ocasiones la contraoferta de Estados Unidos, según el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

Teherán había insistido anteriormente en que las negociaciones deben centrarse, en una primera fase, en un acuerdo de paz y el fin del bloqueo en el estrecho de Ormuz, aplazando cualquier conversación sobre su programa nuclear para una etapa posterior.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el viernes que esperaba que Irán enviara su respuesta el sábado y aseguró que, si no hay entendimiento con ese país, volverá a reactivar la operación Proyecto Libertad para escoltar a los buques atrapados en el estrecho de Ormuz por las restricciones impuestas por la República Islámica.

Irán y Estados Unidos, que acordaron una tregua el 8 de abril tras 39 días de guerra, mantuvieron una reunión de alto nivel en Islamabad los pasados 11 y 12 de abril, pero no lograron un acuerdo para poner fin al conflicto y, desde entonces, no han alcanzado un consenso para reanudar las conversaciones. Sin embargo, ambas partes han proseguido con el intercambio de mensajes y propuestas.