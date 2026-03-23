Crisis en el Líbano: más de 1.000 muertos, decenas de hospitales dañados y temor por el aislamiento en el sur

Bombardeos en el Líbano dejaron más de mil víctimas y golpean el sistema sanitario mientras aumentan las tensiones con Israel.

Este fin de semana, Israel atacó un puente que conecta el sur del Libano con el resto del país.

El conflicto entre Israel y el grupo Hezbolá, sigue escalando en el Líbano, con un impacto cada vez más severo sobre la población civil y la infraestructura del país. En medio de una intensa campaña de bombardeos, crecen las víctimas, se agrava la crisis sanitaria y aumentan las preocupaciones por un posible aislamiento de regiones clave del sur libanés.

Según el último informe difundido este lunes por el Centro de Operaciones de Emergencia del país, el número de víctimas mortales asciende a 1.039 personas. Entre los fallecidos se encuentran 118 niños, lo que evidencia el fuerte impacto del conflicto en la población civil. En paralelo, el total de heridos llega a 2.876, de los cuales 380 son menores. En las últimas 24 horas, los ataques israelíes provocaron diez muertes adicionales y dejaron 90 personas heridas, reflejando la continuidad de las hostilidades.

Israel atacó Beirut, la capital del Líbano. Algunos de los ataques en Beirut. EFE Impacto en el sistema sanitario del Líbano El Ministerio de Salud Pública del Líbano informó que, desde el pasado 2 de marzo, una serie de acciones dirigidas contra infraestructuras sanitarias ha tenido consecuencias graves. Dentro de los daños registrados hay 40 personas fallecidas en incidentes vinculados a objetivos sanitarios, 119 heridos dentro de estos ataques, 42 ambulancias afectadas y 18 centros médicos dañados.

Reuniones políticas y búsqueda de soluciones En medio de la crisis, el presidente del Líbano, Joseph Aoun, mantuvo encuentros este lunes con el primer ministro, Nawaf Salam, y con el presidente del Parlamento, Nabih Berri. Durante las reuniones, los líderes analizaron los últimos acontecimientos vinculados al conflicto con Israel, así como los esfuerzos diplomáticos en curso para intentar contener la escalada.

Temor por el aislamiento del sur del país La destrucción de infraestructuras críticas ha generado preocupación sobre un posible aislamiento de áreas enteras del sur del Líbano. En particular, existe inquietud por la situación de la ciudad de Tiro, que podría quedar incomunicada si continúan los ataques sobre los puentes que atraviesan el río Litani.