"Van a vivir en el infierno": Trump amenaza de nuevo con destruir infraestructura civil si Irán no reabre el Estrecho de Ormuz

El presidente estadounidense, Donald Trump , reiteró este domingo la amenaza de que destruirá infraestructura civil, como puentes y centrales eléctricas, en Irán si no se reabre el Estrecho de Ormuz antes de este martes.

"El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán", escribió en una publicación cargada de insultos en su red social Truth Social.

"Van a vivir en el infierno" si se niegan a reabrir el estrecho, agregó Trump.

El Estrecho de Ormuz es un angosto canal marítimo entre Irán y Omán por el que pasa cerca del 20% del petróleo crudo del mundo.

Desde hace semanas, Irán mantiene restringido el tránsito por el estrecho, lo cual se ha convertido en el principal punto de tensión en la guerra contra EE.UU. e Israel que comenzó hace cinco semanas.

El gobierno iraní ha dejado abierta la posibilidad de levantar el bloqueo del estrecho de Ormuz, siempre y cuando sea reparado económicamente.

Mahdi Tabatabaei, asesor del presidente iraní, Masoud Pezeshkian anunció que los buques cargueros volverán a transitar por la ruta una vez que se "compensen todos los daños causados" durante la guerra.

Antes de sus amenazas a través de Truth Social, el gobierno de Trump había dejado entrever que había posibilidades de llegar a un acuerdo con Teherán.

Otra publicación más del expresidente parece ser el plazo límite para ese acuerdo. "Martes, 8:00 PM. Hora del este", escribió.

El gobierno de Omán, por su parte, aseguró que está en contacto con las autoridades iraníes para buscar ideas que permitan "garantizar la fluidez del tránsito" por el estrecho de Ormuz.

Desde Emiratos Árabes Unidos, en cambio, afirmaron estar dispuestos a sumarse a cualquier operación liderada por EE.UU. para reabrir la ruta, declaró el asesor presidencial Anwar Gargash.

AFP via Getty Images Las autoridades iraníes han dicho que reabrirán el estrecho de Ormuz después de ser compensadas por los daños sufridos por los ataques de EE.UU. e Israel.

Avanza el nuevo peaje

El funcionario iraní Mahdi Tabatabaei anunció que fue presentado ante el Parlamento iraní un proyecto de ley que busca establecer tasas a las embarcaciones que deseen cruzar el estrecho de Ormuz, como forma de reparación por los daños sufridos en las últimas semanas.

"El estrecho será reabierto cuando todos los daños causados por la guerra sean compensados mediante un nuevo régimen jurídico en el estrecho de Ormuz, con una parte de los ingresos procedentes de las tasas de tránsito", afirmó el funcionario, según reportó el servicio persa de la BBC.

Esta iniciativa ya había sido adelantada en días pasados por otras autoridades iraníes, quienes aseguraron que la época de "la hospitalidad" había terminado para siempre.

"El estrecho de Ormuz se reabrirá, sin duda, pero no para usted; se abrirá para quienes cumplan con las nuevas leyes de Irán", dijo refiriéndose a Trump el jefe del Comité de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, en un mensaje publicado en X (antes Twitter).

"Trump finalmente ha logrado su sueño de 'cambio de régimen', pero en el ámbito marítimo de la región", añadió.

Medios estatales iraníes habían informado que el Comité de Seguridad Nacional aprobó un plan para cobrar peaje a los buques que transiten por el estrecho de Ormuz. Actualmente, Irán cobra a ciertos buques unos US$2 millones por cruzar la vía marítima.

Pese a la disposición de reabrir el estrecho, previo pago, este domingo las autoridades iraníes instalaron en la céntrica plaza de la Revolución de Irán una enorme pancarta que advierte a EE.UU. que el estrecho de Ormuz "seguirá cerrado" y que "todo el Golfo se convertirá en zona para cazar a estadounidenses".

Por su parte, organizaciones internacionales de derechos humanos han condenado las amenazas que Trump ha lanzado contra Irán.

"Los civiles iraníes serán los primeros en sufrir las consecuencias de la destrucción de centrales eléctricas y puentes. Sin electricidad, calefacción ni agua; sin posibilidad de huir de los ataques. Posibles crímenes de guerra en cadena", advirtió Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

Lionel BONAVENTURE / AFP via Getty Images Los precios internacionales de los combustibles se han disparado debido al cierre del estrecho de Ormuz.

Continúan los ataques

El paso por el estrecho sigue prácticamente cerrado, y los buques que se atreven a cruzarlo —o incluso a acercarse a sus inmediaciones— se arriesgan a ser blanco de ataques.

Un portacontenedores de los Emiratos Árabes Unidos informó de "múltiples salpicaduras procedentes de proyectiles desconocidos", reportó la Oficina de Operaciones Marítimas Comerciales del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés).

El incidente ocurrió en el puerto de Khor Fakkan, en los Emiratos, mientras se realizaban labores de carga.

Irán ha declarado que los "buques no hostiles" pueden utilizar el estrecho de Ormuz, pero como varios barcos han sido atacados durante el conflicto, la actividad normal del transporte marítimo se ha visto paralizada.

Unos 2.000 barcos se encuentran varados en la zona, reportó la corresponsal de la BBC en la zona, Orla Guerin.

Hasta el 2 de abril, la UKMTO había registrado 26 incidentes contra embarcaciones en el estrecho, el Golfo Pérsico/Arábigo y el Golfo de Omán.

La semana pasada, buques mercantes anclados frente a las costas de los Emiratos Árabes Unidos y Qatar fueron alcanzados por proyectiles.

Rusia y China, aliados de Irán, han vuelto a pedir a EE.UU. cambiar de estrategia.

El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, afirmó que Washington debería abandonar sus constantes "plazos" y retomar las negociaciones con Irán.

Por su parte, el jefe de la diplomacia china, Wang Yi, afirmó que "la forma fundamental de resolver los problemas de navegación" en el estrecho de Ormuz es alcanzar un alto el fuego.

El cierre del estrecho —por el cual transitaron en 2025 unos 20 millones de barriles de petróleo diarios, según las autoridades de EE.UU.— ha provocado un alza en los precios internacionales del crudo, que han llegado a superar los 100 dólares por barril.





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FUENTE: BBC