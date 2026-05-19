Donald Trump redobla sus esfuerzos en Groenlandia y reaviva la tensión con Dinamarca: "No está en venta"

Jeff Landry, enviado especial de Trump, viajó a la isla ártica y se reunió con Jens-Frederik Nielsen, quien reiteró que Groenlandia “no está en venta”.

Donald Trump volvió a poner a Groenlandia en el centro de su agenda exterior. Jeff Landry, gobernador de Louisiana y enviado especial del presidente estadounidense, llegó este lunes a la isla ártica de soberanía danesa, se reunió con el primer ministro Jens-Frederik Nielsen y confirmó que la Casa Blanca mantiene su interés en anexar el territorio.

Landry viajó con el argumento de participar en una conferencia económica prevista para este martes y miércoles, aunque no había sido invitado formalmente. Tras el encuentro, Nielsen repitió la posición que Groenlandia y Dinamarca sostienen desde diciembre, cuando quedó en evidencia el objetivo de Washington: “El pueblo de Groenlandia no está en venta”.

Washington mantiene su estrategia sobre Groenlandia El primer ministro groenlandés aseguró que no detectó “señales de cambio” en los planes de Donald Trump. Landry, por su parte, dijo que su visita buscaba “construir relaciones, escuchar, aprender” y explorar formas de ampliar el vínculo entre Estados Unidos, Groenlandia y Dinamarca. También afirmó que Trump le pidió viajar a la isla para “hacer un montón de amigos”.

groenlandia El interés estratégico de Estados Unidos volvió a poner a Groenlandia en el centro del debate internacional. Shutterstock

Frente al argumento estadounidense de la seguridad en el Ártico, Groenlandia y Dinamarca ofrecieron reabrir tres bases militares que Washington cerró tras el final de la Guerra Fría. Estados Unidos ya cuenta en el norte de la isla con la base de Thule, considerada clave en su estrategia ante eventuales misiles balísticos lanzados desde Rusia.