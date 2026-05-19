Cumbre de "viejos amigos": así llegó Putin a China en su visita oficial tras el paso de Donald Trump

El presidente Vladimir Putin arribó la noche de este martes a Beijing para realizar una visita oficial durante este martes y miércoles a su par Xi Jinping . El ministro de Asuntos Exteriores de China , Wang Yi, fue el encargado de recibir al mandatario ruso con guardia de honor y alfombra roja, de acuerdo con la información de medios tanto de China como Rusia.

De acuerdo con lo televisado por la emisora estatal CCTV, Putin tocó suelo chino poco después de las 11:15 de la noche, y al momento de su descenso una banda militar lo esperó con el objetivo de brindarle una cálidad bienvenida junto con estudiantes locales que flamearon banderas rusas y chinas.

La invitación por parte del presidente Xi al líder ruso se dió apenas cuatro días después de la cumbre de Donald Trump en China. No obstante, desde el Kremlin aseguraron que el encuentro no posee "ninguna conexión" con el de Trump, y que se había acordado en febrero.

Según Wang Zichen, subsecretario general del Centro para China & Globalización, un centro de estudios situado en Beijing, "la visita de Trump trató de estabilizar la relación bilateral más importante del mundo; la visita de Putin trata de tranquilizar a un socio estratégico de larga data". Además, estableció que "para China, estas dos vías no son mutuamente excluyentes”.

La visita n°25 de Putin a China estará definida por opiniones relacionadas con las relacionas bilaterales entre ambos países y la cooperación en distintos sectores tanto regionales como internacionales de interés mutuo. De acuerdo con declaraciones previas a la visita emitidas por el propio líder ruso en un mensaje de video, los lazos bilaterales están en "un nivel verdaderamente sin precedentes”, además de que el vínculo tiene un rol crucial a nivel mundial, según la agencia Xinhua.

Putin Visita Oficial China Xi Jinping X: @ActualidadRT

La última vez que Putin visitó a su homólogo chino fue en septiembre de 2025 con el objetivo de concurrir a la cumbre anual de la Organización de Cooperación de Shanghái en Tianjin, presenciar un desfile militar en honor del 80mo aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y mantener conversaciones con Xi.

Este año marca el 30º aniversario del establecimiento de las relaciones entre China y Rusia y el 25º aniversario de la assinatura del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amigable.

De qué van a hablar Putin y Xi Jinping

China y Rusia buscan reforzar su alianza estratégica y mostrarse como un factor de “estabilidad” global en medio de la creciente tensión internacional. Así lo expresó este lunes un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, que destacó la solidez del vínculo entre Beijing y Moscú.

Desde el Kremlin adelantaron que el presidente ruso Vladimir Putin y su par chino Xi Jinping mantendrán reuniones centradas en la cooperación económica bilateral y en el análisis de “temas internacionales y regionales clave”. El encuentro se da además en el marco del 25° aniversario del Tratado de Amistad firmado entre ambos países en 2001.

La relación entre Beijing y Moscú se fortaleció especialmente tras la invasión rusa a Ucrania en 2022. Aunque China sostiene públicamente una postura de neutralidad frente al conflicto, mantiene estrechos lazos comerciales con Rusia pese a las sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa.