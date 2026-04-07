Irán responde a las amenazas de Donald Trump: "Estamos dispuestos a morir"

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, le respondió Donald Trump tras sus amenazas de destrucción total de la nación centroasiática.

Donald Trump amenazó a Irán con una publicación en su cuenta de Truth Social donde indicó que "esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás". En respuesta, el presidente de Irán aseguró: "Estamos dispuestos a morir".

Irán atraviesa uno de los momentos más crudos de la guerra en Medio Oriente luego de que Donald Trump amenazara con destruir el país "en una noche", por lo que se espera un ataque a gran escala de los Estados Unidos sobre el país.

Desde Teherán, o donde esté radicado hoy el Gobierno iraní, el presidente de la República Islámica, líder civil de la nación, publicó en su cuenta de X: "Más de 14 millones de iraníes orgullosos se han inscrito hasta ahora para sacrificar sus vidas en defensa de Irán".

Esta publicación va en línea con una cosmovisión musulmana del sacrificio como acto heroico, pero también con la mirada nacionalista de la República Islámica de Irán y, allí, también señaló: "Yo también he estado, estoy y seguiré estando comprometido a dar mi vida por Irán".

Hasta el momento se desconoce cómo y cuándo, aunque Trump haya señalado esta noche como la "Hora H", será el ataque americano sobre Irán, como así tampoco se sabe si Israel tendrá participación o si lo harán por su parte los aliados sunitas de la región.