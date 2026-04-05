Ultimátum de Donald Trump a Irán: amenaza con atacar centrales y puentes si no abren el estrecho de Ormuz
A días del vencimiento del plazo impuesto por Donald Trump, crecen las tensiones con Irán tras nuevas amenazas sobre infraestructura estratégica.
Este domingo, tras el anuncio del rescate del piloto herido en Irán por parte de Donald Trump y en medio de los comentarios cruzados entre las autoridades iraníes y Estados Unidos, el presidente estadounidense lanzó un ultimátum en su cuenta de Truth Social y anunció el "Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente", anunciando represalías si no se reabre el estrecho de Ormuz.
Los comentarios se dan luego del plazo de 10 días que el propio Trump le había impuesto a Irán, donde hace algunos días ya había hablado sobre el vencimiento del mismo y había lanzado una amenaza a las autoridades iraníes: "¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para que llegara a un acuerdo o abriera el estrecho de Ormuz? El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos. ¡Gloria a Dios!", comentó.
La nueva amenaza de Donald Trump a Irán
Ahora, a dos días del cumplimiento de este "plazo" que impuso el próximo martes, Trump anunció que ese día sería el "Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente todo en uno, en Irán", amenazando así estructuras clave en el país y centrales eléctricas importantes.
Y agregó: "¡No habrá nada igual! ¡Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno! ¡Ya verán! Alabado sea Alá", cerró el presidente.
De esta forma, el mandatario volvió a escalar las tensiones en busca de lograr reabrir este lugar clave en Medio Oriente, por el que circula el 20% del petróleo mundial, y que resulta estratégico tanto para el comercio energético global como para la estabilidad geopolítica de la región.