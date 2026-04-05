Ultimátum de Donald Trump a Irán: amenaza con atacar centrales y puentes si no abren el estrecho de Ormuz

Este domingo, tras el anuncio del rescate del piloto herido en Irán por parte de Donald Trump y en medio de los comentarios cruzados entre las autoridades iraníes y Estados Unidos, el presidente estadounidense lanzó un ultimátum en su cuenta de Truth Social y anunció el "Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente", anunciando represalías si no se reabre el estrecho de Ormuz.

Los comentarios se dan luego del plazo de 10 días que el propio Trump le había impuesto a Irán, donde hace algunos días ya había hablado sobre el vencimiento del mismo y había lanzado una amenaza a las autoridades iraníes: "¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para que llegara a un acuerdo o abriera el estrecho de Ormuz? El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos. ¡Gloria a Dios!", comentó.

La nueva amenaza de Donald Trump a Irán Ahora, a dos días del cumplimiento de este "plazo" que impuso el próximo martes, Trump anunció que ese día sería el "Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente todo en uno, en Irán", amenazando así estructuras clave en el país y centrales eléctricas importantes.

Captura de pantalla 2026-04-05 111405 Trump redobló sus amenazas hacía Irán. Truth Social

Y agregó: "¡No habrá nada igual! ¡Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno! ¡Ya verán! Alabado sea Alá", cerró el presidente.