Donald Trump frenará los ataques a Irán: anuncia una tregua de cinco días para negociar

El presidente de EE. UU. suspendió la ofensiva contra la infraestructura energética iraní tras calificar de "productivas" las conversaciones con Teherán.

En un giro inesperado que ha dado un respiro al tablero geopolítico mundial, el presidente Donald Trump anunció este lunes la suspensión de todos los planes de ataque militar contra plantas de energía e infraestructura en Irán. La pausa, establecida por un periodo inicial de cinco días, surge tras lo que el mandatario describió como una serie de diálogos de alto nivel.

Un anuncio clave de los Estados Unidos Fiel a su estilo, Trump utilizó su red social, Truth Social, para comunicar la noticia en un mensaje escrito íntegramente en mayúsculas. En el posteo, aseguró que las conversaciones mantenidas durante las últimas 48 horas han sido "profundas, detalladas y constructivas", lo que motivó la orden directa al Departamento de Guerra para posponer las represalias.

donald trump Truth Social/@realDonaldTrump Este cambio de postura ocurre apenas horas después de que el propio Trump lanzara un ultimátum de 48 horas a Teherán para reabrir el Estrecho de Ormuz, bajo la amenaza de una destrucción total de su red eléctrica.

Los puntos clave de la negociación Aunque no se han revelado los canales específicos ni los interlocutores de estas reuniones, los objetivos trazados por la Casa Blanca son claros:

Resolución total: Las charlas apuntan a un fin definitivo de las hostilidades en Medio Oriente.

Condicionalidad: La pausa en los ataques está sujeta estrictamente al éxito y avance de las mesas de diálogo durante esta semana.

Desescalada diplomática: El objetivo es revertir la tendencia bélica que comenzó tras los ataques de Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero. Donald Trump presidente de los Estados Unidos 8 EFE Reacción de los mercados y la comunidad internacional La noticia ha impactado de inmediato en la economía global. Los mercados financieros, que operaban con fuertes caídas ante el temor de una guerra abierta, han comenzado a mostrar signos de estabilización frente a la perspectiva de una salida diplomática.