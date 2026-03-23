El precio del petróleo cae tras la tregua de Donald Trump con Irán

La decisión de Estados Unidos de suspender los ataques contra la infraestructura iraní por cinco días trajo alivio a los mercados.

Los mercados consideran que el cierre del estratégico Estrecho de Ormuz está alterando los precios del petróleo y empiezan a impactar también en la inflación global y la actividad económica de Estados Unidos.

El mercado energético global ha respirado con alivio este lunes. Tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre una pausa de cinco días en las operaciones militares contra las plantas de energía de Irán, los precios internacionales del petróleo registraron una caída estrepitosa, revirtiendo la tendencia alcista de lo que la Agencia Internacional de Energía calificó como la "peor crisis energética en décadas".

Descenso en los valores de referencia: WTI y Brent La noticia de una posible resolución diplomática impactó de inmediato en las pizarras de Nueva York y Londres:

Petróleo WTI (Texas): El valor de referencia en EE. UU. sufrió una caída del 8% , ubicándose en torno a los 90 dólares por barril.

Petróleo Brent: El crudo de referencia europea descendió un 6%, logrando perforar hacia abajo la barrera psicológica de los 100 dólares. Este ajuste de precios ocurre luego de que el conflicto, iniciado el pasado 28 de febrero con bombardeos de EE. UU. e Israel sobre suelo iraní, disparara los costos operativos debido al riesgo de un cierre total del Estrecho de Ormuz.

petróleo TradingView Un respiro en medio de amenazas extremas La tregua de cinco días llega en un momento de máxima tensión, donde las amenazas cruzadas hacían prever un desastre ambiental y económico: