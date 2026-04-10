Aseguran que Estados Unidos le pedirá a Irán la liberación de ciudadanos detenidos

La Administración Trump solicitará la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en Irán como parte de las próximas negociaciones destinadas a finalizar la guerra entre Estados Unidos e Israel , según informó este viernes The Washington Post, citando fuentes con conocimiento de los planes.

Las negociaciones comenzarán en Pakistán el sábado. Aún no está claro cómo los negociadores estadounidenses presionarán a Irán para que libere a los estadounidenses detenidos, según las fuentes citadas.

Se cree que hay al menos seis ciudadanos estadounidenses bajo custodia iraní. La Casa Blanca declinó hacer comentarios.

“Estas son discusiones en curso y Estados Unidos no negociará a través de la prensa”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, al periódico. El equipo negociador estadounidense está encabezado por el vicepresidente JD Vance, junto con el enviado de Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner.

Se cree que hay al menos seis ciudadanos estadounidenses bajo custodia iraní, según el informe.

La Casa Blanca declinó hacer comentarios. “Estas son discusiones en curso y Estados Unidos no negociará a través de la prensa”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, al periódico.

El equipo negociador estadounidense está encabezado por el vicepresidente JD Vance, junto con el enviado de Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner.