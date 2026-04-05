Donald Trump dará una conferencia de prensa clave tras el rescate del piloto del F-15 en Irán

Luego del rescate de un tripulante gravemente herido del avión caza F-15 en Irán, la Casa Blanca anunció que el presidente Donald Trump dará una conferencia de prensa crucial el próximo lunes 6 de abril a las 13 (hora de Washington) acompañado por miembros de las fuerzas militares desde el Salón Oval.

El mensaje se difundió a través de las cuentas oficiales de la Casa Blanca en redes sociales y Donald Trump lo anunció a través de su cuenta en su red social Truth Social.

Este comunicado se publicó junto a la imagen de un posteo previo del mandatario, donde se refería al rescate de un piloto de un F-15 estadounidense derribado en Irán, dando a entender el marco de la conferencia de mañana.

"El presidente Donald J. Trump se une a las fuerzas armadas en el Despacho Oval para una conferencia de prensa . El poderío estadounidense en su máximo esplendor. ¡No se lo pierdan!", cerró el comunicado.

El posteo de Donald Trump en el que anunció la conferencia de prensa que brindará este lunes 6 de abril.

El rescate del tripulante del F15

El caza McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle de Estados Unidos fue derribado por fuerzas de Irán el jueves por la noche, en medio de la escalada militar en Medio Oriente que ya lleva más de un mes. Los dos tripulantes lograron eyectarse antes de que la aeronave impactara contra el suelo, y mientras uno de ellos fue rescatado pocas horas después, el segundo sin embargo quedó aislado en territorio iraní, lo que activó un amplio operativo de búsqueda.

El rescate se concretó durante la madrugada del viernes, cuando el militar fue localizado tras varias horas oculto en una zona montañosa. Para recuperarlo, Estados Unidos desplegó un complejo operativo de búsqueda y rescate que incluyó decenas de aeronaves, helicópteros, drones y fuerzas especiales que ingresaron en el área para intentar evacuarlo antes de que fuera capturado.

La misión se desarrolló en territorio hostil y bajo el riesgo de un enfrentamiento directo con fuerzas iraníes. Según trascendió, la CIA participó del operativo con tareas de inteligencia y maniobras de engaño destinadas a confundir a las autoridades iraníes sobre la ubicación del tripulante y el momento del rescate.

Finalmente, el militar fue extraído del lugar y trasladado fuera de Irán para recibir atención médica. El operativo fue confirmado por el presidente Donald Trump, quien destacó la coordinación entre las distintas agencias y calificó la misión como un rescate de alto riesgo en medio del conflicto entre ambos países.