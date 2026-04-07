Máxima tensión: Donald Trump aseguró que está en "negociaciones intensas" con Irán a horas del ultimátum

El presidente Donald Trump afirmó este martes en una entrevista con la cadena Fox News que está en "negociaciones intensas" con el régimen de Irán a menos de cuatro horas del vencimiento del plazo que el mandatario de los Estados Unidos estableció para reabrir el estrecho de Ormuz.

En la mañana del martes, el presidente estadounidense amenazó con aniquilar "toda una civilización" en el caso de que Irán no reabra el estrecho de Ormuz antes de las 20, hora local de Washington (21, hora de Argentina).

Trump mantiene el ultimátum y reveló que se encontraría en negociaciones intensas con Irán.

Además, tanto Estados Unidos como Israel bombardearon intensamente Irán durante toda la jornada, incluida la estratégica isla de Jarg, mientras que Irán respondió con un ataque al complejo petroquímico saudí de Jubail, uno de los mayores del mundo.

Trump confirmó a la agencia de noticias EFE que mantiene abiertas las negociaciones con Irán antes de que venza el plazo del ultimátum.

Por otro lado, minutos antes de esta declaración, el primer ministro de Pakistán, Shebbaz Sharif, solicitó a Trump que extienda su ultimátum a Irán por dos semanas más con el objetivo de permitir la continuación de los esfuerzos diplomáticos en los que media su país.

A su vez, Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, confirmó a distintos medios locales que el mandatario conocía la propuesta y que emitiría una respuesta.

La última contraoferta que hizo Teherán, transmitida a través de Pakistán, constaba de 10 puntos, entre los que se encuentran el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz (que Irán mantiene parcialmente cerrado tras el arranque de la guerra el 28 de febrero) y el levantamiento de sanciones, según informó la agencia oficial del país.

Ante las amenazas y la finalización del plazo, países de Oriente Medio han pedido a su población resguardarse ante posibles ataques en la próximas horas.