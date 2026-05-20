El búfalo "Trump": se volvió viral por su cabellera rubia y su parecido con el presidente de EE.UU.

El búfalo albino, que pesaba más de 700 kilos, se volvió viral en Bangladesh por su particular parecido con Donald Trump.

El dueño del búfalo confesó que lo compró hace algunos meses y se volvió furor en Daca.

Un caso de un búfalo albino en Bangladesh se volvió viral después de que los usuarios en internet lo apodaran Donald Trump, por una característica muy similar a la del presidente de Estados Unidos.

El animal, que pesa más de 700 kilos, se convirtió en una atracción en la granja Rabeya Agro, en las afueras de Daca, la capital del país. Rápidamente se viralizó por tener un rasgo similar al de Trump: su cabellera rubia, producto de su condición.

Bufalo Donald Trump El animal se volvió furor por su "parecido" a Donald Trump. EFE

El fin del búfalo Trump De todas formas, en la víspera de la Fiesta del Sacrificio en el país, la segunda celebración más importante de Bangladesh, el dueño informó que vendió al animal.